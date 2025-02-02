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中職／潘威倫赴日職火腿春訓見習 直言像知識庫

中央社／ 台南2日電

中職統一7-ELEVEn獅隊潘威倫去年球季退役轉任二軍投手教練，球團安排潘威倫參加日職火腿隊春訓，為期約1個月，潘威倫直言，參與日職春訓像知識庫，盼所學回到球隊幫助獅隊投手群。

潘威倫去年季後結束球員生涯，獅隊對潘威倫寄與厚望，盼他轉換跑道後在不同身分及環境一直學習，特別規劃潘威倫前進日本沖繩名護參與北海道火腿鬥士隊春訓，為期將近1個月見習日本職業棒球隊的各項運作與訓練，期待潘威倫學習取經之旅能夠更成長，回到球隊後能夠幫助後輩發揮潛能，協助獅隊投手群培育。

潘威倫1月底赴日本與火腿隊會合，他透過球隊新聞稿表示，轉換身分第一年，對於擔任投手教練職務還有很多需要學習的東西，球員生涯也曾被許多投手教練指導過，無論是本國籍、日籍、美籍，都有不同的溝通和指導方式，這也是接下來需要去學習的部分。

潘威倫也很感謝球團規劃，「雖然才剛報到，但這裡就像知識庫一樣，讓我有很多可以學習到的東西，期待能將看到的、學習到的，回到球隊後，幫助到球員們。」

獅隊領隊蘇泰安表示，潘威倫對獅隊是重要的資產，如何協助他成為稱職的教練，學習之旅是必然的，球團希望經驗豐富的潘威倫能將所學傳承給後輩，也提到這一切只是開始，未來也將計畫性安排不同的進修學習之旅，期待潘威倫在教練一職也能發光發熱，協助更多年輕投手成長。

日職 潘威倫 火腿

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