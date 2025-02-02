中職／陳重羽12強集訓成養分 能力夠時間到就有望入國家隊

統一獅捕手陳重羽去年也有加入12強賽台灣隊集訓，他表示都是學習和經驗，對於經典賽資格賽，陳重羽表示，國家隊是追尋的目標，但心態已經變不同，能力夠、時間到，自然就能入選。

統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽去年也有加入世界12強棒球賽集訓，但最後沒有遞補入正選名單中，陳重羽表示，就像當時總教練曾豪駒說的，如果集訓期有人受傷可以更快的銜接上，也抱持著學習的心態去。

陳重羽業餘時期有成棒國家隊資歷，但進到職棒後還沒能披上代表隊戰袍，他認為，能選入代表隊都是很好的選手，12強賽集訓時收穫很多，每隊的球風不太一樣，球員的特質也不同，無論野手、投手，攻擊守備各環節都是，看到有人表現很穩定、欣賞的，就會多看多聊，教練團也分享很多經驗。

對於拚進國家隊目標，陳重羽表示，大家都想穿上這件球衣，自然是追尋的目標，但職棒的歷練也讓他明白，有時候太過強求反而效果不好，「能力夠、時間到，自然就可以穿上，如果沒有，就是繼續努力。」

陳重羽坦言，業餘時期有時想要的感覺很重，也很感謝當時遇到的教練龔榮堂、郭李建夫的賞識，但明白當時的心態想法沒有這麼成熟，現在心態調適得更好。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊35人名單還沒正式公告，但據了解陳重羽也有在名單內。陳重羽表示，如果有機會入選、留在名單中，就扮演好角色、努力完成該做的事，多一個經歷對職業生涯會有幫助，也能多一段美好的回憶。

獅隊今天在台南市立棒球場舉行開訓典禮，陳重羽在開季心願板上寫下：「健康，接受失敗、拿下最後勝利」。

獅隊包括總教練林岳平、首席教練高志綱，先前已經公布的野手陳傑憲外，另外還有4名球員，今天開訓典禮結束後也都將赴經典賽資格賽台灣隊報到，明天在台北大巨蛋展開集訓。