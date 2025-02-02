中職／一對？台鋼啦啦隊美女一粒澄清與黃劼希關係 只有這個原因~

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔，日前(大年初一)與台鋼雄鷹隊美女啦啦隊一粒的親姊姊登記結婚，完成終身大事，兩人欣喜上傳區公所辦理登記的恩愛照片，同時一粒與台鋼雄鷹球員黃劼希也到場，引起不少網友關注與猜測，直到今天一粒在個人IG與球迷互動，回答粉絲提問時，特別回答兩題有關黃劼希的提問，澄清黃劼希當天就是以宋嘉翔好友及證婚人身分出席。

一粒由於外型清新脫俗，神韻好比圍棋美女「黑嘉嘉」，上個球季加入台鋼雄鷹啦啦隊便人氣爆棚，成為本土人氣啦啦隊之星，擁有不少粉絲支持者，而在姊姊登記結婚當天，球員黃劼希的現身，引發球迷的關心，在今天一粒進行的球迷問答環節，果然有粉絲提出疑問。

粉絲問，「為什麼粒姐跟翔的照片裡會有劼希？」一粒答，「因為他才是宋的正宮，沒拉，就證婚人呀哈哈」；接著又有粉絲問，「為什麼劼希當證婚人？」一粒答，「因為他是宋的超級好朋友，只有這個原因~」。接著粉絲最重點的問題是，「什麼時候換妳結婚？」一粒答說，「你先告訴我，新郎在哪裡」。

其實，今天一粒IG問答中，除了黃劼希之外，其他更多是有關一粒個人相關的問題，一粒也幽默回應，如「想問一粒會用什麼動物代表自己？為什麼？」一粒說，「應該是喜歡搞神秘，調皮、內向，懶，哈哈哈哈」，還有粉絲問，「有腳臭嗎？」一粒回答，「沒有吧，應該沒有、應該沒有」，這讓粉絲們更了解一粒這個人。