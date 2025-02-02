中職／桃猿爭取6場大巨蛋 主客場球衣換新裝

台北大巨蛋成為中職各隊必爭之地，樂天桃猿隊希望今年球季能夠取得6場左右的主場，結合母企業樂天集團，創造單場突破3萬人的目標，若進入季後賽也會安排以大巨蛋作為主場。

中職各隊去年球季都在大巨蛋收穫頗豐，也因此今年賽程形成各隊都爭取排進大巨蛋，據了解，目前大巨蛋規劃例行賽41場賽事中，中信兄弟占13場、味全龍12場、統一獅6場、台鋼雄鷹4場，富邦悍將、樂天桃猿皆為3場。

今天開訓的猿隊仍在爭取更多場次，領隊川田喜則透露，理想狀態是希望能夠有2個周末、一共6場賽事能在大巨蛋舉行。

猿隊去年在台北大巨蛋的3場主場賽事，場均進場1萬3133人，位居六隊最末，也是唯一沒有達到單場2萬人進場的球隊，主因是原本並非安排在大巨蛋比賽，而因桃園棒球場工程延宕臨時更改場地。

川田喜則坦言，當時時程太過緊迫，沒有時間好好宣傳及安排活動，「售票大概也只有1周左右的時間吧。」但今年不一樣了。

今年爭取在大巨蛋更多場次，川田喜則表示，會與母企業樂天集團結合，也有充足時間宣傳、安排更多活動帶動人氣，「目標是單場能夠到3萬、4萬人。」甚至希望看能不能找到「五月天等級」的表演嘉賓。

猿隊今年也規劃換新衣，以樂天紅為基底，搭配洋基隊風格的條紋設計，川田喜則讚不絕口，「非常帥氣喔！」不過仍有細節未定，將等待確認後正式亮相，「請大家多多關注。」

而今年猿隊啦啦隊雖然有人員出走，但仍持續尋找補強，川田喜則透露，目前也在找尋國外的啦啦隊人手加盟，「日本、韓國都有可能。」