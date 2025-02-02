中職／潘威倫轉任教練第一站 日本火腿隊春訓學習之旅

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫去年結束22年中職生涯，奪下149勝穩居史上第1，今年擔任獅隊二軍投手教練，本月前進沖繩參加日本職棒火腿隊春訓，將停留至少3周；獅隊領隊蘇泰安表示，很感謝火腿球團的支援，無論翻譯、住宿都幫忙很多，他也很融入火腿團隊。

對於鄉這趟學習之旅，潘威倫透露，轉任教練第1年還有很多東西要學，過去被許多投手教練指導過，無論本土、日籍、美籍都有自己的方式和選手溝通指導，這是自己接下來需要學習之處，提升溝通模式、不同訓練方式幫助選手，是身為教練該具備的能力。

潘威倫感謝球團安排赴日參與春訓，他說：「雖然才剛報到，但這裡就像知識庫一樣，讓我有很多可以學習到的東西，期待回到球隊後幫助選手。」

蘇泰安表示，潘威倫對獅隊是很重要寶貴的資產，如何協助選手轉任教練後稱職，學習之旅有必要，球團希望在投手丘上經驗豐富的「嘟嘟」，能將所學的東西傳承給後輩，因此計畫性安排他前往火腿隊春訓學習。

蘇泰安說：「這一切只是開始，未來也將計畫性安排不同進修學習之旅，期待潘威倫在教練一職也能發光發熱，協助更多年輕選手成長。」