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中職／獅隊左投梅賽斯自評變化多端 習慣「賓士哥」綽號

中央社／ 台南2日電
中華職棒統一獅隊開訓儀式2日在台南棒球場舉辦，領隊蘇泰安表示，除農曆年前就確定簽下的2名新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）、梅賽斯（Cristopher Crisostomo Mercedes），續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）外，再簽下新洋投飛力獅（Felix Pena）。圖為梅賽斯（前右）練投。中央社
中華職棒統一獅隊開訓儀式2日在台南棒球場舉辦，領隊蘇泰安表示，除農曆年前就確定簽下的2名新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）、梅賽斯（Cristopher Crisostomo Mercedes），續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）外，再簽下新洋投飛力獅（Felix Pena）。圖為梅賽斯（前右）練投。中央社

統一7-ELEVEn獅隊新洋投梅賽斯已向球隊報到，梅賽斯有日職經驗，自認是「變化多端的投手」，對於球迷稱呼他為「賓士哥」，他笑說沒問題，在日職時隊友也會幫他取綽號。

獅隊簽下新左投梅賽斯（Cristopher CrisostomoMercedes）今天開訓典禮也有現身台南棒球場，梅賽斯表示，到了新的國家，面對新的文化、新的棒球，希望盡所能幫助球隊。

被問起對於台灣棒球的印象，梅賽斯表示，有很多好友在中職打過球，包括富邦悍將富藍戈（EndersonFranco）、台鋼雄鷹魔鷹（Steven Moya）、樂天桃猿威能帝（Pedro Fernandez）等人，有向他們請教台灣棒球相關問題，算是有基本的認識。

梅賽斯具有日職資歷，他也希望在亞洲職棒的資歷可以帶到中職，盡最好的能力幫助球隊，沒有特別設下個人目標，機會來的就好好把握。

梅賽斯自評優勢是控球，是變化多端的投手，希望運用經驗和控球跟打者周旋，但對於投手來說最有自信的球路應該都是直球。

因為姓氏Mercedes的關係，也被球迷稱作「賓士哥」，梅賽斯笑說不會介意這個綽號，提到在日本打球時也有一些朋友會這樣稱呼他。

日職 棒球 樂天桃猿

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