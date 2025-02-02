中職／「賓士哥」梅賽斯初亮相 先找魔鷹、廖任磊探聽台灣棒球

統一獅隊新洋投梅賽斯（C.C. Mercedes）今天在春訓開訓典禮亮相，成為新球季首位報到的洋將，由於球衣還未備妥，因此暫時穿上119號，他說：「第1天感覺很好，來台接觸新文化、新棒球，竭盡所能幫助球隊。」

這位多明尼加籍30歲左投被球迷喻為「賓士哥」，過去在日本職棒巨人、羅德隊7季出賽126場（124場先發），戰績37勝44敗1救援、防禦率3.10。

梅賽斯表示，有先看過台灣棒球，也有些朋友打過中華職棒，包括魔鷹、威能帝、富蘭戈、象騎士，過去在巨人也和廖任磊同隊，有聊到很多相關內容，包括型態和技術性問題。

對於「賓士哥」封號，梅賽斯笑說，因為車子品牌的關係，在日本也有人這樣叫他，完全沒問題。

他表示，自己的優勢就是經驗、控球、球路變化多端，能和打者周旋，直球是最有信心的武器，相信所有投手這點都相同。