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中職／「賓士哥」梅賽斯初亮相 先找魔鷹、廖任磊探聽台灣棒球

聯合報／ 記者藍宗標／台南即時報導
「賓士哥」梅賽斯加入統一獅隊春訓。記者劉學聖／攝影
「賓士哥」梅賽斯加入統一獅隊春訓。記者劉學聖／攝影

統一獅隊新洋投梅賽斯（C.C. Mercedes）今天在春訓開訓典禮亮相，成為新球季首位報到的洋將，由於球衣還未備妥，因此暫時穿上119號，他說：「第1天感覺很好，來台接觸新文化、新棒球，竭盡所能幫助球隊。」

這位多明尼加籍30歲左投被球迷喻為「賓士哥」，過去在日本職棒巨人、羅德隊7季出賽126場（124場先發），戰績37勝44敗1救援、防禦率3.10。

梅賽斯表示，有先看過台灣棒球，也有些朋友打過中華職棒，包括魔鷹、威能帝、富蘭戈、象騎士，過去在巨人也和廖任磊同隊，有聊到很多相關內容，包括型態和技術性問題。

對於「賓士哥」封號，梅賽斯笑說，因為車子品牌的關係，在日本也有人這樣叫他，完全沒問題。

他表示，自己的優勢就是經驗、控球、球路變化多端，能和打者周旋，直球是最有信心的武器，相信所有投手這點都相同。

獅隊新球季已經確定4名洋投，另3人是布雷克、蒙德茲（Yohander Mendez）、飛力獅（Felix Pena），還要再尋找第5人；飛力獅擁有6年大聯盟資歷，最近3季效力南韓職棒韓華鷹隊，投出19勝20敗、防禦率3.98，最近已有傳聞來台發展，今天確定披上獅袍。

「賓士哥」梅賽斯加入統一獅隊春訓。記者劉學聖／攝影
「賓士哥」梅賽斯加入統一獅隊春訓。記者劉學聖／攝影

巨人 棒球 統一獅

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