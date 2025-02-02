中職／胡金龍最後一季代打為主 笑說陳鏞基可打到50歲
統一獅隊41歲老將胡金龍，今天在球隊開訓典禮和小他8歲的郭俊麟一起慶生，確定這個球季就是自己球員生涯最後1年，期許自己做出百分之百的貢獻，希望能夠拿到總冠軍。
胡金龍2013年返台加入義大犀牛隊，歷經富邦悍將、獅隊一共11季，唯一封王紀錄是2016年犀牛時期，生涯打擊率3成45是中職史上最高。
「去年就有退休想法，今年是最後1年，這是最後春訓了。」胡金龍表示，如果等到狀況變差才退，對球隊不是好事，現在年輕球員很多，自己的身體狀況也非高水準，重大傷痛才退不是好事。
胡金龍透露，好好享受最後一個球季，有沒有引退賽也要看公司的決定，退休後的計畫暫時沒有想法，休息或是當教練都有可能。
至於好友陳鏞基是否退休，胡金龍笑說：「可以打到50歲啦，他的成績一直很好。」
獅隊總教練林岳平表示，胡金龍最後1季，希望可以讓他順利打到最後1場，這將考驗教練、選手之間怎麼磨合，今年會借重他的經驗，可能比較著重代打。
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