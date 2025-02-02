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中職／連續4年未能笑到最後 林岳平期許球員「自己尚勇」

聯合報／ 記者藍宗標／台南即時報導
統一獅隊總教練林岳平（中）在春訓開訓典禮透露對全隊球員的期許。記者劉學聖／攝影
統一獅隊總教練林岳平（中）在春訓開訓典禮透露對全隊球員的期許。記者劉學聖／攝影

統一獅隊去年爭奪中職總冠軍失利，新球季再拚隊史第11冠，總教練林岳平今天在春訓開訓典禮透露對全隊球員的期許，他說：「大家相處這麼久了，期許每個人把自己茁壯起來，隨時準備好，成為成功那一人。」

林岳平2020年領軍首季就封王，2021、24年都在總冠軍賽不敵中信兄弟隊，今年將是領軍第6季；他表示，去年標語喊出統一尚勇，到後來變成台灣尚勇，一些不起眼的選手都做到了，今年希望獅隊球員「自己尚勇」。

林岳平表示，希望球員要問自己有沒有做到，不管練習還是比賽，每天都要反省自己。

獅隊連續4年爭王失利，林岳平認為每年都有機會，但未能「笑到最後」，期許球員今年在關鍵時刻都能表現出來，順利奪下總冠軍。

放眼新球季投手群，林岳平最擔心還是本土戰力，他表示，洋投一向有好的貢獻，本土今年少了古林睿煬波動較大，可能影響每周先發投手輪值和贏球成功率。

他說：「本土戰力除了胡智爲、郭俊麟、林詔恩，其他人也要期許自己，在球隊需要時可表現出來。」

林岳平 統一獅 胡智爲

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