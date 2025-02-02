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中職／陳傑憲直呼江坤宇合約很讚 兄弟有他讓對手很難打

聯合報／ 記者藍宗標／台南即時報導
陳傑憲。記者劉學聖／台南攝影
陳傑憲。記者劉學聖／台南攝影

中信兄弟隊上個月宣布和24歲游擊手江坤宇簽下10年長約，總值超過1.4億元，寫下中華職棒空前紀錄，統一獅隊球星陳傑憲今天在春訓開訓典禮談到此事，直呼：「江坤宇這張合約真的很讚。」

江坤宇的合約內容包括1000萬元激勵獎金，從第5年起月薪升至120萬元，陳傑憲表示，江坤宇在隊上的角色非常重要，球團決定把他留住，這對選手是很棒的肯定。

說到江坤宇的威脅，陳傑憲形容「讓我們對手覺得兄弟有他，感覺很難打」，去年上、下半季落差就很明顯，他值得這張合約。

陳傑憲本身也在尋求長約，獅隊將在本月中旬公布答案，他表示，感謝球團肯定，就等合約正式出來，身為運動選手很期待自己的價值。

陳傑憲指出，球團看待的不只是球技，其他事情也包含在內，自己的價值不單單在球場上，相信球團知道、也看得到，就等他們的消息。

陳傑憲大讚江坤宇的合約真的很讚。記者藍宗標／攝影
陳傑憲大讚江坤宇的合約真的很讚。記者藍宗標／攝影

江坤宇 統一獅 陳傑憲

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