中職／胡金龍最後一季盼「冠軍留台南」 獅隊將辦引退儀式

統一7-ELEVEn獅隊41歲野手胡金龍今年確定為引退年，他表示希望急流勇退，最後一年貢獻所能，幫助球隊奪下總冠軍，領隊蘇泰安也證實，將替胡金龍辦引退儀式。

獅隊今天在台南棒球場舉行開訓儀式，今天過41歲生日的胡金龍開訓儀式上直言：「這是我的最後一季，希望將冠軍留在台南。」

胡金龍表示，去年就有想法，也不想要一直拖、打到不能打才退，比較想要急流勇退，不想要造成球隊負擔，最後一年希望百分百貢獻能力，去年球隊有機會沒能奪下總冠軍，希望今年有好的結尾。

被問起做出引退決定是否有掙扎很久，胡金龍表示其實沒有，時間也差不多到了，年輕球員一直進來，沒辦法每天維持高水準表現，才做出這個決定。

去年看著高國慶、周思齊、潘威倫接連舉辦引退儀式，胡金龍坦言，一開始看心理也會有點感傷，但也有感覺到「差不多要換到我們這代了」，對於結束球員生涯之後的規劃，胡金龍表示，目前還沒有想法，可能休息，也可能轉任教練，但先好好享受最後一年生涯。

胡金龍與好友陳鏞基的「金鏞連線」最後一季，胡金龍表示，確定引退後陳鏞基沒有特別說什麼，但即便不當球員私下都還是好朋友，「陳鏞基應該可以打到50歲」。

獅隊領隊蘇泰安透露，過年前有跟胡金龍談過，確認是最後一年球員生涯，對於引退儀式球員本身也有意願，球團一定會完整規劃，至於時間、地點，蘇泰安表示，引退儀式會是在下半季，還有時間再確認。