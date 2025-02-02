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中職／陳傑憲新身價月中揭曉 連任隊長希望能在亞太封王

聯合報／ 記者藍宗標／台南即時報導
統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影
統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮，陳傑憲連任隊長，晚上就要北上向中華隊報到；獅隊領隊蘇泰安表示，陳傑憲的合約已經談到最後階段，將在2月中旬統一公布全隊薪資。

陳傑憲的未來身價就等球團高層做出最後決定，蘇泰安說：「團隊薪資成長7、8%以上，調幅算是高的，陳傑憲會往長約這方面規畫。」

獅隊按照慣例，教練、球員在開訓典禮上公布新球季挑戰目標，陳傑憲表示，每年寫下的心願都是身體健康、平安，今年比較直白，就是希望球隊能在「亞太」（亞太國際棒球場）拿下冠軍。

獅隊人天也宣布2024年隊上淬鍊獎、突破獎、精進獎得主，分別由陳傑憲、古林睿煬、邱智呈獲獎，陳傑憲表示，感謝球團、教練團和自己，這不是個人、而是全隊一起拚來，希望新球季能幫球隊打出好成績。

統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影
統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影
統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者藍宗標／攝影
統一獅隊今天在台南球場舉行春訓開訓典禮。記者藍宗標／攝影
統一獅隊領隊蘇泰安表示，2月中旬統一公布全隊薪資。記者藍宗標／攝影
統一獅隊領隊蘇泰安表示，2月中旬統一公布全隊薪資。記者藍宗標／攝影

統一獅 蘇泰安 陳傑憲

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