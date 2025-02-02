中職／兄弟新球季教練團公布 工藤公康來客座

中信兄弟隊明天開訓，今天先宣布新球季教練團，總教練平野惠一繼續帶隊拚連霸，新加入多名外籍教練，更邀請到傳奇名投工藤公康擔任客座教練。

中信兄弟球團公告教練團異動，原一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）轉任一、二軍巡迴打擊教練。一軍打擊教練由同樣具備運動科學經驗，並在去年沖繩冬季聯盟擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards）接任。球團也在今年球季延攬具美職經驗且曾來台擔任客座教練的葛瑞特（Mark Grater）出任二軍復健投手教練。

中信兄弟投手林丞軒、野手潘志芳與捕手黃鈞聲，在2024年球季結束後也轉任球團新職務，潘志芳將接任一軍內野守備教練，黃鈞聲除保留球員身分外，也肩負起二軍助理打擊教練職務，林丞軒則是擔任二軍助理體能教練。原一軍體能教練李尚儒與二軍內野守備教練張志強，則是因生涯規劃離隊，感謝兩位教練對球隊的貢獻。

中信兄弟球團連續兩年於休賽季期間，安排教練團與選手們赴日觀摩及參與日職球隊秋訓之訓練。今年春訓期間，球團除延續去年邀請日本跑步教室來台提升野手群腳程與增進跑壘技術外，更是特別安排目前於筑波大學攻讀運動醫學博士學位的工藤公康擔任客座投手教練，期待藉由運動醫學的知識，協助中信兄弟投手群修正投球機制，精進技術端同時也兼顧預防受傷。

客座打擊教練方面，中信兄弟邀請到同為Driveline系統的James Sommerville以及具備美職小聯盟3A經驗的根鈴雄次，在打擊專項協助教練團能夠以全方位的理論及動作指導，在春訓期間強化團隊打者的觀念與技術層面。此外，中信兄弟今年也與日本社會人球隊TOYOTA進行教練交換合作交流，特別邀請TOYOTA捕手教練細山田武史，以及外野守備兼跑壘教練辰巳智大來台指導，而中信兄弟丹尼爾教練則是會在期間前往TOYOTA進行Driveline系統的教學與技術交流。

其他教練團更動的部分，黃稚峰原為二軍外野守備兼體能教練，轉任一軍外野守備兼跑壘教練。石志偉與陳皓然原為一軍內野守備教練與外野守備兼跑壘教練，新賽季轉任二軍協助小象們發展。鄭錡鴻與周磊，原個別為二軍投手教練與復健投手教練，新球季職務將相互交叉調整。威爾森（Michael Wilson）原為二軍打擊兼跑壘教練，轉任二軍跑壘教練。其餘一二軍教練團成員，改組詳細內容如下方列表。

中信兄弟2025年教練團調整詳細內容如下： 1、 丹尼爾（Daniel Catalan）原為一軍打擊教練，轉任一、二軍巡迴打擊教練。 2、 莎菈（Sarah Edwards）：中信兄弟新任一軍打擊教練。 3、 潘志芳：中信兄弟新任一軍內野守備教練。 4、 黃稚峰：原為二軍外野守備兼體能教練，轉任一軍外野守備兼跑壘教練。 5、 蔡崇恩：中信兄弟新任一軍體能教練。 6、 黃鈞聲：中信兄弟新任二軍助理打擊教練。 7、 周 磊：原二軍復健投手教練，現任二軍投手教練。 8、 鄭錡鴻：原二軍投手教練，轉任二軍復健投手教練。 9、 葛瑞特（Mark Grater）：中信兄弟新任二軍復健投手教練。 10、石志偉：原為一軍內野守備教練，轉任二軍內野守備教練。 11、陳皓然：原為一軍外野守備兼跑壘教練，轉任外野守備兼跑壘教練。 12、威爾森（Michael Wilson）：原為二軍打擊兼跑壘教練，轉任二軍跑壘教練。 13、林丞軒：中信兄弟新任二軍助理體能教練。 14、陳品翰：原二軍助理體能教練，轉任二軍重訓教練。

其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動，所有職位請參照下方：

中信兄弟一軍教練團

中信兄弟隊公布教練團名單。圖／中信兄弟隊提供

總教練：平野惠一

首席教練/打擊教練：陳江和

投手教練：王建民

牛棚教練：艾迪頓

一、二軍巡迴打擊教練：丹尼爾

打擊教練：莎菈

投捕教練：王峻杰

外野守備教練：黃稚峰

內野守備教練：潘志芳

體能教練*2：陳弘桂/蔡崇恩

中信兄弟二軍教練團

中信兄弟隊公布教練團名單。圖／中信兄弟隊提供

總教練/農場主管：彭政閔

首席教練/農場野手總監：林明憲

投手教練/農場投手總監：林恩宇

投手教練：周磊

打擊教練：許皓銘

助理打擊教練：黃鈞聲

跑壘教練：威爾森

投捕教練：陳智弘

內野守備教練：石志偉

外野守備/體能教練：陳皓然

復健投手教練：鄭錡鴻

復健投手教練：葛瑞特

助理體能教練：林丞軒

重訓教練：陳品翰

農場助理教練：郭峰駿