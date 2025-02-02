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中職／獅隊再簽4號洋投飛力獅 團隊薪資調幅約7%至8%

中央社／ 台南2日電
統一獅開訓。統一獅IG
統一獅開訓。統一獅IG

中職統一7-ELEVEn獅隊今天舉行開訓典禮，領隊蘇泰安證實近期簽下4號洋投飛力獅（Felix Pena），對於陳傑憲合約僅表示朝長約談是方向，團隊薪資調幅約7至8%，待確定後一併公布。

獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，蘇泰安接受媒體聯訪證實，除了農曆年前就確定簽下的2名新洋投左投蒙德茲（Yohander Mendez）、左投梅賽斯（Cristopher Crisostomo Mercedes），續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）外，再簽下新洋投飛力獅（FelixPena）。

蘇泰安透露，其實去年在打總冠軍賽時就已在物色新球季合適洋投，市場上都知道好的左投難找，確定簽下2名新左投後，也持續補強洋投，約農曆年間確定簽下飛力獅，後續也會繼續找5號洋投。

野手陳傑憲去年在世界12強棒球賽打出亮眼表現，外界關注陳傑憲合約，先前蘇泰安也提過，盼陳傑憲當「終身統一人」，今天再被問起談約狀況，蘇泰安表示，長約是方向，但現階段不針對特定球員合約回答，等全部確定後一併公布。

蘇泰安表示，希望可以在2月中旬確定全隊談約，讓球員們有穩定的心備戰新球季，每名球員都是球隊資產，也會考量隊型需求，現在談約差距都剩很小，但整體薪資調幅約在7至8%，確切數字還是要等合約全數確定再公布。

飛力獅。 路透
飛力獅。 路透

棒球 蘇泰安 陳傑憲

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