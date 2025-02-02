棒球／國際賽口譯AI難取代 韓文翻譯KOKO妙喻像「經紀人」

棒球國際賽場韓國也是十分受關注隊伍，逾10年資歷的韓文翻譯KOKO用「經紀人」形容國際賽翻譯工作，直言這工作短期內難被AI取代，語言之外，臨場變數及察言觀色都須具備。

日本、韓國、台灣是亞洲棒球3強，國際賽場球迷關心台灣之外，韓國隊的一舉一動也備受關注，主辦單位透露，儘管相對來說，西班牙文和英文翻譯人力配置數較多，要找到符合需求的日文和韓文翻譯相對困難。

KOKO（摳摳）首度在國際賽中擔任棒球韓文翻譯是2010年洲際盃棒球賽，當時她還是學生，後來中間有段時間沒有翻棒球，2015年世界12強棒球賽再度接下韓國隊翻譯，後來也幾乎是韓國代表隊來台專屬翻譯，在2023年獲韓國棒壘協會頒發感謝獎，也是罕見頒發感謝獎給外國人。

●國際賽棒球口譯變數多範圍廣 臨場壓力難想像

KOKO大學就讀韓文系，大學二年級時曾到韓國交換學生，但她其實一開始完全不看棒球，處理日常生活溝通沒有問題，但剛投入翻譯工作時也曾鬧過笑話，自曝在翻譯過程中，曾將4棒打者誤以為是說4號打者。

KOKO提到，剛開始接觸棒球翻譯，很多專業術語需要花時間做功課、背誦，對於完全不懂棒球的人來說相對辛苦，除了有其他翻譯、工作人員幫忙，也透過多閱讀台灣、韓國媒體報導，去學習專業術語的用法，從過程中累積學習。

國際賽棒球翻譯之所以困難，在於範圍太廣、變數太多，KOKO提到，在事前完全沒接觸過任何一個球員的狀況下，可以獲得的資訊和熟悉度有限，翻譯要面對這麼多的球員、教練、工作人員，還要面對專門跑棒球的媒體，常會提出尖銳的問題，有些是有因果關係、需長期追蹤才能理解前後脈絡的問題時，該怎麼馬上抓到問題、如何即時翻譯就會成為挑戰。

KOKO也提到口音問題，韓國各地口音不太一樣，就算是韓國人可能都需適應一下，在記者會的場合，當因為外部的干擾、收音，或者口音，斷了1、2句沒有理解到，其實就很難接上，還有時間壓力，不可能一直要求對方重講，回放之後再聽都是可以聽懂的，但現場的壓力其實難以想像。

棒球國際賽隨隊翻譯從球隊落地開始幾乎得隨時待命，有超過10年資歷的韓文翻譯KOKO認為「4成賽事、6成生活」，管理好每個行程在正確步調上進行，球隊在賽會過程中能否順利完賽，翻譯也占很重要角色。圖為2022年U23世界盃棒球賽KOKO（前排右3）賽會結束後與球隊合照畫面。（KOKO提供）

●4成賽事6成生活 也盼台灣球迷對韓改觀

國際賽棒球隨隊翻譯從球隊落地開始幾乎得隨時待命，KOKO認為「4成賽事、6成生活」，賽事上面用到翻譯的機會相對不多，除了開教練會議、採訪等狀況，其他時間包括生活中的大小事都需透過翻譯溝通。

KOKO提到，翻譯的工作就是溝通橋樑，要讓雙方都覺得開心，即便是在討論不開心的事，包括競技賽場上的爭論、生活上協調溝通，讓球隊爭取到想要的東西，讓主辦方在許可範圍內調整改變，都是翻譯這個角色該有的智慧。

KOKO接觸國際賽棒球翻譯工作也超過10年，開始有些球員是她小時候帶過，成棒層級又遇到的，例如去年世界12強棒球賽韓國隊的朴英賢、尹棟熙，這些球員都有來「相認」，但KOKO認為，這並不是成就感的主要來源，「我帶韓國隊的成就感，來自台灣民眾對韓國有沒有改觀。」

KOKO分享首次帶世界12強賽韓國隊的小故事，當時有工作人員也在打球，好奇朴炳鎬的打擊手套是否是訂製的，透過她詢問後，朴炳鎬大方送了2副新的打擊手套給工作人員，理由是能夠遇到同樣熱愛棒球的人很開心。

KOKO透露，去年12強賽也有韓國球員因為欣賞台灣球員場上表現，想要互相追蹤社群，卻因為藥檢時禁止交談，錯過機會而惋惜。

或許很多人對韓國過往體育賽事上某些行為詬病，但KOKO認為，其實很多年輕韓國球員已經不是大家印象中的那樣，年輕一代的教練、球員改變很多，無論是一日球迷、長期關注的球迷，希望大家都可以跟著時代改變一下，能看見韓國隊好的地方。

●棒球國際賽口譯似經紀人 應變力察言觀色不可缺

KOKO本業與韓國藝人相關產業有關，她用「經紀人」形容棒球國際賽隨隊翻譯工作，管理好每個行程在正確的步調上進行，球隊在賽會過程中能否順利完賽，翻譯也占很重要角色。

對於可能對這份工作有興趣的人，KOKO認為「Sense很重要」，翻譯是賽會中最密集與球隊接觸的台灣人，可能就會成為國外球隊心中代表台灣人的印象，在彼此陌生的狀況下要密集相處至少一週，光是熱枕和語言能力是不夠的，還要有應變能力，讓球隊有足夠的信任感。

大家或許認為很多工作都能被AI（人工智慧）取代，但KOKO認為棒球國際賽事口譯不是光有語言能力就足夠，面對突發狀況，在沒有前後文、無法回放、無法預知未來狀況下，如何精準翻譯，足夠應變能力、察言觀色，都不可或缺。