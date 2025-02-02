經典賽／資格賽中華隊2/3開訓 曾豪駒先專心完成任務

中職樂天桃猿隊曾豪駒今年新球季轉任一軍首席兼打擊教練，不過WBC資格賽中華隊明天開訓，身為國家隊總教練的曾豪駒指出，會先專心把任務完成，再回桃猿隊做好該做的事情。

曾豪駒之前曾經擔任過樂天桃猿隊總教練4年，去年轉任二軍總教練，並身兼世界12強棒球賽中華隊總教練，帶領中華隊拿下世界第一榮耀；桃猿隊在今年初宣布曾豪駒新球季轉任一軍首席兼打擊教練，協助總教練古久保健二。

樂天桃猿今天在嘉義縣棒球場開訓，談到今年新任務，曾豪駒表示，「其實大家都很熟悉，現在回來就是幫助整個球隊去做統整，一起往共同目標去邁進。」

世界棒球經典賽（WBC）資格賽中華隊明天就要在台北大巨蛋開訓，身兼中華隊總教練的曾豪駒指出，「因為這段時間從明天開始就不在球隊，可能就會麻煩其他教練，等到中華隊任務結束後回到球隊，再看怎麼樣去尋找團隊最好的陣容出來。」

曾豪駒指出，由於執掌資格賽中華隊兵符是早就決定的事情，「在開季前這段時間，影響球隊（桃猿隊）的時間比較沒有這麼多，接下來就是專心把這個任務完成，完成後再回到球隊專心去把自己該做的事情、把所有資訊讓總教練知道。」

今年轉戰日職火腿隊的投手古林睿煬本來會打資格賽，不過最近有右側腹肌傷勢，對此曾豪駒說：「現在就是在等待他們的消息，他現在還在日本，會請聯盟這邊持續去溝通，看他傷勢如何，是否能夠參與這個比賽，當然也是希望他身體是健康的，不要去影響到季賽。」