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中職／20歲黃保羅當奶爸很上手 雙喜臨門訓練更有動力

中央社／ 台北2日電
富邦悍將投手黃保羅。資料照
富邦悍將投手黃保羅。資料照

中職富邦悍將20歲投手黃保羅去年9月底迎接兒子出生，回憶起兒子剛出生時，他笑說都不知道兒子為什麼會哭，但現在已經很上手；有了小孩後，訓練起來也更有動力。

黃保羅雖然年僅20歲，不過去年球季已在悍將固定出賽，也在去年與老婆登記結婚、完成終身大事，並在9月25日迎接兒子誕生，升格為人夫與人父。

談到照顧兒子的心得，黃保羅說：「一開始比較累一點，但是他現在會睡過夜了，我跟老婆晚上都還可以睡，現在應該還不是最累的時候。」

談起兒子剛出生的時候，黃保羅笑說：「一開始會很忙，不知道他為什麼會哭，但現在都知道大概為什麼哭、什麼時間點要幹嘛。」至於最慌張的時候，他則說有次兒子喝奶嗆到，「不知道怎麼辦，就趕快拍背。」

由於兒子出生時已接近去年球季尾聲，黃保羅也有比較多時間可以照顧兒子，不過因為現在還太小，他主要是帶兒子去附近公園走走，比較少帶去人多擁擠的室內場所。

迎接兒子出生後，讓黃保羅在訓練時更有責任感，「練習的時候比較會有動力去做更多訓練，畢竟多一個人要顧。」在休賽季時，他主要是專注調整投球機制，「讓自己的發力順序能夠更流暢，投球時比較不會出到其他地方、用到不必要的力量。」

回顧去年球季，黃保羅表示，在心態方面轉變很多，「對打者比較勇於進攻好球帶，專注每一顆球，不太會去想結果是什麼。」談到今年目標，他希望可以健康一整年，也希望在球隊能有一席之地，「球隊給我什麼位置都做好準備，希望至少不要像去年這樣，丟1場就休息很多。」

中職 富邦悍將 黃保羅

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