中職／曾峻岳當人父後大改變 生活重心都在家庭上

中職富邦悍將投手曾峻岳去年升格當爸，不論在日常生活、責任感都改變很多；他說，自己以前很宅、喜歡打遊戲，但女兒出生後大部分都在陪家人，也想讓家人過上更好生活。

富邦悍將23歲投手曾峻岳的女兒去年7月底出生，目前女兒還不到1歲，不過曾峻岳表示，其實女兒很好顧、很天使，「1個半月就已經睡過夜了，帶出門也不會有什麼太大問題，都算還滿乖的。」

因為女兒出門很乖，曾峻岳也常帶家人出門，「其實在還沒有小孩之前，我算是滿宅的、不怎麼出門，小孩出來之後，就看老婆想要去哪就去哪。」目前他主要帶家人在國內玩，像是宜蘭、南投，另外女兒也剛拍完大頭照，辦護照後就可以出國走走。

談到女兒出生後的改變，曾峻岳說：「陪伴小孩時間比較多，自己玩樂時間比較少，像是玩電腦、滑手機之類的，大多數都是在陪小孩。」去年球季結束、自主訓練階段，他早上起床後主要是陪小孩、餵奶，女兒繼續睡之後，他中午出門練習，訓練完回家再帶家人出門。

曾峻岳笑說，晚上女兒睡著後也很忙碌，「要倒垃圾、洗衣服、洗奶瓶，滿多家事要做的，如果放假回去也是這樣。」至於今年農曆過年第1次有女兒陪伴，曾峻岳笑說：「帶她多回親戚家、拿紅包。」

如今曾峻岳自認也變成「女兒傻瓜」，他說：「有小孩雖然累歸累，但過得很開心，看她笑就會很開心。」升格人父後，他無論是在訓練、比賽也更有責任感，「現在就是想著每一年都要讓自己變得更好，讓我老婆、小孩過上更好的生活。」

至於今年新球季目標，曾峻岳則說：「主要還是健康，每一年給自己目標都是健康，有健康的身體才會有好成績，一步一步來。」