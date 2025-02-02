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中職／曾頌恩1年收穫2冠 入手新房、看老婆喜歡的就買

中央社／ 台北2日電
曾頌恩一年連奪兩冠。資料照
曾頌恩一年連奪兩冠。資料照

中職中信兄弟野手曾頌恩去年球季大豐收，不但奪了2座冠軍，也迎來女兒誕生、升格當爸；拿到冠軍獎金後，曾頌恩第1件事就是買房子，他盼能更努力，讓家人過上更輕鬆生活。

25歲的曾頌恩去年球季大放異彩，整季出賽112場、轟出10發全壘打，打擊率達3成04，且在台北大巨蛋轟出3發全壘打，有「巨蛋王」之稱。且他在去年收穫2座冠軍，先是與中信兄弟在總冠軍賽拋下黃色彩帶、還獲選系列戰最有價值球員，之後更與台灣隊登上世界12強棒球賽冠軍寶座。

回顧去年球季，曾頌恩直呼：「去年是很難忘的一年，拿了2個冠軍，說真的不是每個人都有機會在1年內拿2個冠軍，甚至又拿到總冠軍賽最有價值球員，這些都是自己剛開季沒有想過的事情。」

而且曾頌恩去年4月升格當爸，讓他過得相當充實，他表示，「以往的話可能只會覺得說要讓自己怎麼變得更好，比較偏自己一點，現在的話因為有小孩跟家庭，希望自己能夠更努力，有辦法讓他們過得更輕鬆一點。」

曾頌恩奪下2座冠軍拿到的獎金，大部分也用在家庭上，12強奪冠後他馬上買了新房子，因為之前他都是住宿舍，就連小孩也是一起，「有這筆獎金就可以有屬於自己的家。」

曾頌恩在12強結束後因為時間充足，趁沒有行程時帶老婆、小孩逛了很多百貨公司，「看到老婆喜歡的就買了，不然就是有什麼新傢俱，百貨公司能逛的每一層都逛完了。」

至於女兒喜歡的東西，曾頌恩更是「腦波弱」，他笑說：「看她的動作可能在那邊拍手，我就會直接放購物車裡。」

談到今年球季目標，曾頌恩則表示跟以往一樣，一定都是健康優先，「沒有健康就什麼都沒有，接下來就是想辦法超越自己，不用說突破很多，只要突破一點自己去年成績就好，也希望可以進到季後賽，爭取到最高榮譽。」

中信兄弟 曾頌恩

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