快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

中職／幫呂詠臻帶路 劉昱言自虧：桃園我就不熟了…

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊開訓典禮，呂詠臻出席。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊開訓典禮，呂詠臻出席。記者蘇志畬／攝影

從味全龍隊轉戰樂天桃猿隊，呂詠臻彷彿回到菜鳥時期，陣中只有劉昱言是熟悉的人，還在努力適應環境；曾離開三年的劉昱言重返猿隊，也有物是人非之感，一方面協助呂詠臻融入春訓，也虧自己對桃園球場「比較不熟」。

呂詠臻作為朱育賢轉隊的補償球員，今天換上新球衣，猿隊球員雖然場上常交手，但真的有私交的人數是零，呂詠臻透露，自己都一直跟著劉昱言行動，「不管是入住、買早餐，還好有他在，才不會那麼陌生。」

劉昱言在2016年選秀會被Lamigo桃猿隊選到，但2021年底遭樂天釋出，隨後通過測試加盟龍隊，不過這3年期間一軍也僅16場出賽，機會不多，到去年年底被放在60人名單外，又被猿隊延攬回鍋。

「這是熟悉的地方，但人有些陌生。」劉昱言也說，有呂詠臻相伴是好事：「有熟悉的人一起打拚，（嘉義縣棒球場）這邊我待比較久，可以幫他介紹，桃園比較不熟，希望今天我們一起探索。」而過去猿隊所穿的15號球衣也因有新主人林子偉，劉昱言將改穿13號。

劉昱言效力猿隊的5年期間，僅在一軍出賽19場，不過去年二軍後援34場、28.2局，防禦率僅0.63，成績相當不錯，他表示：「一定希望保持去年狀態，從春訓慢慢調整。之前沒有拿出太多成績幫助這支球隊，希望今年成為戰力。」

第一天報到的呂詠臻坦言，心情非常緊張，特別致詞時心跳加速，還忘記要「請大家多多指教」，來到新球隊，「不會說要證明什麼，保持健康穩定貢獻，希望穩定出賽。」

回顧被猿隊挑走的當下，呂詠臻表示，要離開一起努力過的戰友，心中當然有不捨，但換個環境對自己來說也是新動力，未來在場上都還會相見，「期待以對手身分遇到大家。」

有趣的是，去年公告補償球員人選前，呂詠臻和當時龍隊隊友李超吃飯，剛好穿著有「R」字樣的衣服，呂詠臻笑說，當天只是碰巧穿著原本訓練習慣穿的衣服出門，「真的不知道有這樣的結果。」

樂天桃猿隊開訓典禮，劉昱言出席。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊開訓典禮，劉昱言出席。記者蘇志畬／攝影

呂詠臻 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿隊談約順利想先綁FA 大巨蛋場次爭取中

中職／不在意被曾國城「打臉」 陳晨威：不用太聚焦

中職／桃猿拚冠12強當範例 古久保教頭看台韓戰有一點差異

再等10天！2025台灣燈會桃園登場 19支國內外隊伍踩街打頭陣

相關新聞

中職／桃猿首波薪資公布 林泓育3年約待揭曉、莊昕諺加薪近200%

樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場展開春訓，球團公布首階段談薪結果，莊昕諺、馬傑森等人皆獲大幅加薪，林泓育日前談定的3年複數...

中職／桃猿拚冠12強當範例 古久保教頭看台韓戰有一點差異

樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場展開春訓，中華隊去年在世界12強棒球賽奪冠成為話題主角，桃猿領隊川田喜則也說：「今年輪到樂...

中職／不在意被曾國城「打臉」 陳晨威：不用太聚焦

陳晨威因12強國手身份受邀參加電視節目時，因為曾國城掌拍帥氣臉龐，引起球迷眾怒，陳晨威今天在樂天桃猿隊開訓活動受訪時還原...

中職／猿隊談約順利想先綁FA 大巨蛋場次爭取中

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則談及合約進度順利，新球季雖然球員、應援團戰力都有變動，但目標仍是提...

經典賽／古林睿煬能否參戰？曾豪駒：持續聯繫中

備戰世界棒球經典賽資格賽，中華隊明天將在台北大巨蛋開訓，35人名單屆時揭曉，總教練曾豪駒今天先參加母隊樂天桃猿隊的春訓，...

中職／李珠珢簽約金價碼引韓網熱議 韓媒：去台灣是有理由的

南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢日前與富邦育樂簽下全經紀約，引發台韓兩地關注。韓媒《MyDaily》今天撰文直呼：「去台灣是有理由的。」 李珠珢因出席SBS演技大賞及作為啦啦隊的簽約金引發討論，有傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。