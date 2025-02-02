中職／幫呂詠臻帶路 劉昱言自虧：桃園我就不熟了…

從味全龍隊轉戰樂天桃猿隊，呂詠臻彷彿回到菜鳥時期，陣中只有劉昱言是熟悉的人，還在努力適應環境；曾離開三年的劉昱言重返猿隊，也有物是人非之感，一方面協助呂詠臻融入春訓，也虧自己對桃園球場「比較不熟」。

呂詠臻作為朱育賢轉隊的補償球員，今天換上新球衣，猿隊球員雖然場上常交手，但真的有私交的人數是零，呂詠臻透露，自己都一直跟著劉昱言行動，「不管是入住、買早餐，還好有他在，才不會那麼陌生。」

劉昱言在2016年選秀會被Lamigo桃猿隊選到，但2021年底遭樂天釋出，隨後通過測試加盟龍隊，不過這3年期間一軍也僅16場出賽，機會不多，到去年年底被放在60人名單外，又被猿隊延攬回鍋。

「這是熟悉的地方，但人有些陌生。」劉昱言也說，有呂詠臻相伴是好事：「有熟悉的人一起打拚，（嘉義縣棒球場）這邊我待比較久，可以幫他介紹，桃園比較不熟，希望今天我們一起探索。」而過去猿隊所穿的15號球衣也因有新主人林子偉，劉昱言將改穿13號。

劉昱言效力猿隊的5年期間，僅在一軍出賽19場，不過去年二軍後援34場、28.2局，防禦率僅0.63，成績相當不錯，他表示：「一定希望保持去年狀態，從春訓慢慢調整。之前沒有拿出太多成績幫助這支球隊，希望今年成為戰力。」

第一天報到的呂詠臻坦言，心情非常緊張，特別致詞時心跳加速，還忘記要「請大家多多指教」，來到新球隊，「不會說要證明什麼，保持健康穩定貢獻，希望穩定出賽。」

回顧被猿隊挑走的當下，呂詠臻表示，要離開一起努力過的戰友，心中當然有不捨，但換個環境對自己來說也是新動力，未來在場上都還會相見，「期待以對手身分遇到大家。」