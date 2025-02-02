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中職／古久保談朱育賢離隊 空缺是機會盼年輕球員展企圖心

中央社／ 嘉義2日電
朱育賢轉戰味全龍將影響樂天新賽季戰力。資料照
朱育賢轉戰味全龍將影響樂天新賽季戰力。資料照

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，續任總教練的古久保健二表示，雖然重砲朱育賢離隊對球隊來說是很大損失，不過空出來的位置對年輕選手是機會，希望他們展現企圖心。

樂天桃猿隊今年新球季由古久保健二續掌兵符，談到自由球員朱育賢離隊、轉戰味全龍隊，古久保健二坦言：「這對球團來講當然是很大損失，他（朱育賢）是可以把跑者送回來的打者，不過位置空出來後對年輕選手是機會，希望這次春訓不管是年輕、資深球員，都可以展現企圖心、努力競爭。」

古久保健二提到，資深球員像是林泓育、林立等人不需要教練過多指導，自己也會知道該做些什麼，不過新人球員就要多給予指導；談到期待的新秀，古久保健二強調，「以教練立場來說，要拿得出成績的選手才會盡量去用，會平等、客觀評價每個選手實力。」

古久保健二今天在開訓儀式致詞時提到，「經過去年12強台灣隊優勝，感受到很多衝擊，棒球運動還是要獲勝，今年目標就是一直贏下去、達到總冠軍目標。」古久保健二指出，「12強優勝感覺讓台灣不只球員，而是國家整體上下都感受到勝利喜悅。」

古久保健二在12強台韓戰時，剛好在日本電視台擔任球評，談到看完台韓戰的感想，他表示，「台灣打者很積極出棒，可是韓國選手感覺跟以前很不一樣，以前第一球直球來就揮了；而且韓國打者怎麼變那麼小隻，以前韓國隊球員身體都很大隻，感覺韓國整個球風有點轉變，打得偏保守。」

古久保健二 朱育賢 樂天桃猿

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