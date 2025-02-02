經典賽／古林睿煬能否參戰？曾豪駒：持續聯繫中

備戰世界棒球經典賽資格賽，中華隊明天將在台北大巨蛋開訓，35人名單屆時揭曉，總教練曾豪駒今天先參加母隊樂天桃猿隊的春訓，明天就要切換身分，至於外界擔心的古林睿煬則仍在持續聯繫，「當然希望他是保持健康。」

曾豪駒去年擔任猿隊二軍總教練，季後帶領中華隊在世界12強棒球賽奪冠，今年回到猿隊一軍擔任首席兼打擊教練，也續掌經典賽資格賽兵符。

多重身分的切換，曾豪駒表示：「明天開始就不在球隊，結束中華隊的任務後，就會回歸。」所幸因經典賽資格賽賽程在中職球季開打前，「影響沒那麼多，回來之後就專心在球隊，傳遞球員的狀況給總教練知道。」

今年轉戰日職加盟火腿隊的古林睿煬，昨日傳出右腹斜肌不適，春訓將先改從二軍出發，能否披上中華隊戰袍浮現問號，而曾豪駒也對此表示：「還在等待消息，請聯盟這邊持續溝通看他能否參與，當然也希望他健康，不要影響到季賽。」

對於有哪些猿隊球員會一起前往大巨蛋集訓，曾豪駒保持神秘說：「明天就知道了。」而據瞭解，林子偉、陳柏豪都在35人名單中。