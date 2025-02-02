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中職／猿隊談約順利想先綁FA 大巨蛋場次爭取中

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊2025年開訓典禮，領隊川田喜則致詞。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊2025年開訓典禮，領隊川田喜則致詞。記者蘇志畬／攝影

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則談及合約進度順利，新球季雖然球員、應援團戰力都有變動，但目標仍是提供球迷更好的觀賽體驗，也相信新成員能夠有所發揮。

猿隊今天公布首波談薪結果，其中已經簽訂3年複數年約的林泓育要等後續全部談完再公布，而與陳冠宇也在討論複數年合約中，川田喜則表示：「合約細節討論中，還無法分享，希望讓他好好放心待在球隊，朝這個方向去努力。」

去年效力猿隊的朱育賢投身自由市場後轉戰味全龍隊，猿隊則選到後援投手呂詠臻，另外應援團及啦啦隊也有多人離隊，休賽季變動不小。

川田喜則對此表示，球隊戰力上，有選手離隊，但也有受期待的選手加入，加上去年選秀的新人，「希望大家都能在春訓準備好，迎接開幕。」去年傷兵問題比較困擾，但相信今年在球員歸隊後，「要進入季後賽甚至台灣大賽奪冠，是沒有問題的。」

經營端，川田喜則也提及，應援團部分成員有另外生涯規畫，球團尊重其意願，但也有新人加入，球團持續在軟硬體上改善，加強品質服務球迷。去年球場整修了排水、LED燈照明，今年也有座位席次的修改，而大巨蛋主場場次也會持續溝通，爭取比去年3場更多的數字。

而看見去年自由市場的熱度，猿隊主力林立、黃子鵬也即將取得自由球員（FA）資格，川田喜則透露：「有幾位球員快到資格，球隊希望好好溝通，讓他們留在球隊，提出各種合約提前討論。」

朱育賢 樂天桃猿 陳冠宇

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