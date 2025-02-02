中職／不在意被曾國城「打臉」 陳晨威：不用太聚焦

陳晨威因12強國手身份受邀參加電視節目時，因為曾國城掌拍帥氣臉龐，引起球迷眾怒，陳晨威今天在樂天桃猿隊開訓活動受訪時還原現場，認為這只是節目效果，外界不用放大此事。

資深主持人曾國城日前在除夕特別節目中，邀請世界12強棒球賽成員陳晨威、陳冠宇和莊昕諺共襄盛舉，遊戲過程中他吐槽陳晨威都不笑，順帶拍了2下對方臉頰，不料此舉被球迷認為不夠尊重國手，在網路上引起熱議。

陳晨威在春訓受訪時解釋此事，當下自己因為太過專注比賽，想要挑戰獎金，抽到隊友時有些苦惱，「城哥是希望我開心一點，我也覺得沒什麼，不用太聚焦在我或城哥身上。」

因為12強關係能夠在電視節目中出現，陳晨威表示，自己也很開心有這樣的經驗，「畢竟是第一次。」而這次因為12強讓外界更注意到自己，「過年出去玩，被認出來的次數更多了，這是好事，讓台灣棒球有更多人知道。」

去年球季繳出10轟、54分打點、30次盜壘的陳晨威，今年對自己也有期許，在球隊少了朱育賢這門重砲後，「會以去年為目標，但不用刻意追求長打，而是維持訓練、作息，表現不要有太大落差就好。」

看到朱育賢投身自由市場後轉戰其他球隊，陳晨威也認為這是職棒常態，「球員能打多久很難說，能夠往更好的地方，就能有更好的生活，更高的薪資也是對家庭負責。」