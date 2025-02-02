中職／桃猿拚冠12強當範例 古久保教頭看台韓戰有一點差異

樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場展開春訓，中華隊去年在世界12強棒球賽奪冠成為話題主角，桃猿領隊川田喜則也說：「今年輪到樂天桃猿成為台灣一。」而總教練古久保健二觀看開幕戰感受到台韓轉變，「韓國球員身材變得很小隻。」

來自日本的川田喜則在開訓典禮上，特別以全中文演講勉勵球員，他先指出重點是各個球員都不要受傷，隨後以去年12強台灣成為世界一為例，期許今年猿隊也能拿下中職總冠軍，年度口號「Non Stop」也有著不停挑戰的意思，「希望球迷跟我們一起拿下冠軍。」

中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。資料照

而總教練古久保健二則指出，在12強看到台灣取得優勢，感受到衝擊，這個冠軍讓全台灣不只球員，而是所有人都能感到喜悅，而重點就是選手、後勤要能夠團結一心，也希望這樣的經驗能夠在猿隊重現，「讓球迷再次享受喜悅。」

12強賽事期間古久保健二人在日本，受邀擔任中華隊與南韓隊之戰的球評，他今天受訪時表示，當時觀察到台、韓棒球的差異，「台灣選手很積極出棒，而韓國跟以往認知不同，第一球常常不揮，比較偏保守，台灣反而積極攻擊。」

古久保健二感受到另一點不同之處是，南韓隊的球員相較過去，好像身材都小了一號，「以前一隊身材高壯的球員至少8個吧，像朴贊浩這類型的，這次反而比較不是這樣的。」