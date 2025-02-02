中職／桃猿首波薪資公布 林泓育3年約待揭曉、莊昕諺加薪近200%
樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場展開春訓，球團公布首階段談薪結果，莊昕諺、馬傑森等人皆獲大幅加薪，林泓育日前談定的3年複數年合約細節，則要等到全數談完之後再一起公布。
樂天桃猿隊今日公布第一波談薪，包含莊昕諺、馬傑森等人皆獲大幅加薪肯定，黃子鵬、曾仁和與梁家榮等多位選手今年皆為執行複數年合約階段，目前亦向陳冠守提出複數年約溝通。
莊昕諺去年球季出賽50場，拿下6勝1負、11次中繼成功，防禦率3.45，成為樂天桃猿鐵牛棚倚賴的一名大將，且入圍年度進步獎的卓越表現獲得球隊肯定，今年薪水大幅調升至15萬元，加薪近200%。
去年出賽高達111場，鎮守游擊大關的馬傑森，穩健表現獲大幅加薪7萬，今年月薪為15.5萬。去年完成生涯千安的林智平，出賽54場、打擊率 0.331，關鍵時刻屢屢代打建功並獲頒東山再起獎的林智平獲加薪5萬，來到17.5萬。
林政華去年83場出賽，149次守備機會毫無失誤，完美1.000的守備率獲加薪4萬的肯定，本季月薪12萬元。與魔神樂合拍搭配蹲捕的張閔勛去年出賽59場，獲加薪2.5萬，今年月薪為19萬。
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