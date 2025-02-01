快訊

不排除是藏鏡人...女信徒遭毆致死 檢搜索王薀查扣近2700萬元現金

華府失事黑鷹直升機事發在幹嘛？美官員曝內幕：演習秘密撤離計畫

陳妍希、陳曉婚變再起！網抓包分開過年「不是媳婦」　

中職／李珠珢簽約金價碼引韓網熱議 韓媒：去台灣是有理由的

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢日前與富邦育樂簽下全經紀約，引發台韓兩地關注。韓媒《MyDaily》今天撰文直呼：「去台灣是有理由的。」

李珠珢因出席SBS演技大賞及作為啦啦隊的簽約金引發討論，有傳聞指出他簽約金為30萬美元，但富邦育樂駁斥這項傳聞，並強調合約內容依雙方協議不對外公佈。

韓媒撰文提到，2023年起越來越多南韓啦啦隊前往台灣，原因是南韓啦啦隊行業非常辛苦，除知名啦啦隊員外，大多數成員收入是根據比賽出場次數計算。

因此越來越多成名的南韓啦啦隊轉戰台灣，並迅速累積巨額財富。代表性人物包含李多慧，她擁有台灣可口可樂在內的數十支廣告。安芝儇李雅英等人也在南韓與台灣之間往返，積極活動。

報導接著分析，與南韓不同，台灣對待啦啦隊的方式像是對待明星，每隊擁有20至30名啦啦隊，並積極透過球隊宣傳。此外，台灣並非像南韓一樣依賴外包合約，而是與球隊直接簽約，保證就業穩定性。

雖然數據只是估算，但台灣啦啦隊能獲得南韓市場無法想像的高額簽約金。在南韓許多啦啦隊要在狹小房間換裝，台灣的設施和工作環境更優越，這也使南韓啦啦隊轉戰台灣的情況越來越普遍。

啦啦隊 安芝儇 李多慧 李珠珢 李雅英

相關新聞

日職／古林睿煬傳右腹傷情改二軍春訓 火腿監督透露規畫

古林睿煬今年展開旅日生涯，今天在沖繩名護出席入團記者會，同場出席的火腿監督新庄剛志在訪談中帶來傷情報告，古林睿煬右腹斜肌...

中職／李珠珢簽約金價碼引韓網熱議 韓媒：去台灣是有理由的

南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢日前與富邦育樂簽下全經紀約，引發台韓兩地關注。韓媒《MyDaily》今天撰文直呼：「去台灣是有理由的。」 李珠珢因出席SBS演技大賞及作為啦啦隊的簽約金引發討論，有傳

日職／古林睿煬因兵役變超級短髮 最想向伊藤大海學習

投手古林睿煬今年球季從中職統一獅隊轉戰日職日本火腿鬥士隊，火腿隊昨天為古林睿煬舉辦入隊儀式，雖然古林睿煬到日本後右側腹肌...

中職／雄鷹公布13場熱身賽 過招經典賽資格賽3隊

台鋼雄鷹隊從1月13日展開春訓，經過年假休息，即將於2月2日進入第二階段春訓，球團今天也公布年後的熱身賽行程，將與世界棒...

經典賽／上屆連K大聯盟3強打秒收美職合約 尼國投手無法來台打資格賽

中華隊將在下個月迎接世界棒球經典賽資格賽考驗，同組對手尼加拉瓜隊確定再少一位美職體系選手助陣，2023年經典賽K掉三位大...

中職／李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人成創舉 網：啦啦隊界大谷翔平

日前簽約加入中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊人氣明星李珠珢，昨天出席韓國SBS演藝大獎頒獎人，美麗的造型並與主持人跳三振舞立刻引起關注，有台灣網友表示，李珠珢擔任SBS演藝大賞最多人觀看短片頒獎人，這應該

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。