中職／李珠珢簽約金價碼引韓網熱議 韓媒：去台灣是有理由的

南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢日前與富邦育樂簽下全經紀約，引發台韓兩地關注。韓媒《MyDaily》今天撰文直呼：「去台灣是有理由的。」

李珠珢因出席SBS演技大賞及作為啦啦隊的簽約金引發討論，有傳聞指出他簽約金為30萬美元，但富邦育樂駁斥這項傳聞，並強調合約內容依雙方協議不對外公佈。

韓媒撰文提到，2023年起越來越多南韓啦啦隊前往台灣，原因是南韓啦啦隊行業非常辛苦，除知名啦啦隊員外，大多數成員收入是根據比賽出場次數計算。

因此越來越多成名的南韓啦啦隊轉戰台灣，並迅速累積巨額財富。代表性人物包含李多慧，她擁有台灣可口可樂在內的數十支廣告。安芝儇和李雅英等人也在南韓與台灣之間往返，積極活動。

報導接著分析，與南韓不同，台灣對待啦啦隊的方式像是對待明星，每隊擁有20至30名啦啦隊，並積極透過球隊宣傳。此外，台灣並非像南韓一樣依賴外包合約，而是與球隊直接簽約，保證就業穩定性。

雖然數據只是估算，但台灣啦啦隊能獲得南韓市場無法想像的高額簽約金。在南韓許多啦啦隊要在狹小房間換裝，台灣的設施和工作環境更優越，這也使南韓啦啦隊轉戰台灣的情況越來越普遍。