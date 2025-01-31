日職／古林睿煬傳右腹傷情改二軍春訓 火腿監督透露規畫

古林睿煬今年展開旅日生涯，今天在沖繩名護出席入團記者會，同場出席的火腿監督新庄剛志在訪談中帶來傷情報告，古林睿煬右腹斜肌不適，春訓將先改從二軍出發。

古林睿煬帶著中職年度MVP迎接新環境的挑戰，日職春訓將在2月1日展開，他先在今天出席入團記者會，穿上火腿37號球衣亮相，看這一身新球衣，自己也覺得很適合；對於火腿春訓環境，則是給予乾淨、設備齊全的評價。

新庄剛志意外帶來會讓球迷有點緊張的消息，「他應該是太拚命了吧！腹部有點不舒服。」詢問一旁的古林睿煬是在哪一側，古林睿煬回應「右邊」，新庄剛志表示，因為是過去古林睿煬沒有傷過的位置，球團保險起見，先讓他從二軍春訓出發，目標朝3月1、2日台灣行的比賽準備，也提醒他重點是球季開打之後，要他不要操之過急。

古林睿煬在記者會上明確表達自己的目標，是在一軍出賽整年，在這裡一步一步成長，朝更大舞台前進。

新庄剛志談到古林睿煬的角色定位，他表示，還沒親眼看過古林睿煬的投球，以及碰上日本打者的應對，但預計會以先發投手的角度來觀察他；古林睿煬則說，會以監督的規畫為主，「以我個人來說，任何需要我的位置，我都可以。」

新庄剛志從2022年接任火腿監督，今年邁入第四年，今天也在記者會上被問到第4年春訓和以往會有什麼不同，他笑說：「還真沒想過會有第4年，想說3年就差不多結束了吧！」他說球隊戰力越來越好，得到更多選手，已對今年球季感到迫不及待。