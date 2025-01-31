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中職／雄鷹公布13場熱身賽 過招經典賽資格賽3隊
台鋼雄鷹隊從1月13日展開春訓，經過年假休息，即將於2月2日進入第二階段春訓，球團今天也公布年後的熱身賽行程，將與世界棒球經典賽資格賽中華隊過招兩場，也會對上來台參賽的西班牙、南非隊。
雄鷹備戰隊史第二個一軍賽季，今天公布13場熱身賽，首場實戰對手將是經典賽資格賽中華隊，比賽於2月9、10日台北大巨蛋登場，也會在2月17、18日於立德棒球場分別碰上西班牙、南非隊，皆未開放觀眾進場。
雄鷹首場開放進場賽事為2月13、14日在台南亞太棒球村成棒副球場過招南韓職棒樂天巨人隊，24日於主球場面對NC恐龍隊，皆為免費進場。
此外，2月27、28日迎接「2025港都台日親善交流戰」，是雄鷹2025年在澄清湖棒球場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票資訊請鎖定台鋼雄鷹官方粉絲專頁，兩場比賽愛爾達都將帶來現場實況轉播。
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