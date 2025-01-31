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經典賽／上屆連K大聯盟3強打秒收美職合約 尼國投手無法來台打資格賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
尼加拉瓜投手赫伯特。 路透
尼加拉瓜投手赫伯特。 路透

中華隊將在下個月迎接世界棒球經典賽資格賽考驗，同組對手尼加拉瓜隊確定再少一位美職體系選手助陣，2023年經典賽K掉三位大聯盟球星的投手赫伯特（Duque Hebbert），未獲母隊老虎隊放行，將無法來台參賽。

赫伯特在上屆經典賽預賽面對多明尼加隊第9局登板，連續K掉索托（Juan Soto）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez），被馬恰多（Manny Machado）敲出二壘打，再對狄佛斯（Rafael Devers）飆K。赫伯特賽後離開球場時，一位老虎球探上前問了他幾個問題，雙方隨即簽下小聯盟合約，成為上屆賽事的傳奇故事之一。

尼加拉瓜本屆從資格賽出發，將與中華隊、南非隊、西班牙隊爭取分組兩張前進正賽的晉級門票，消息傳出，因老虎不願放行，去年季中晉升1A的赫伯特將無法隨尼加拉瓜來台。

中華隊 經典賽 老虎

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