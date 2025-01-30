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中職／大跳三振舞！李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人成創舉 網：啦啦隊界大谷翔平

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中職／李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人成創舉 網：啦啦隊界大谷翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人。李珠珢IG
李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人。李珠珢IG

日前簽約加入中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊人氣明星李珠珢，昨天出席韓國SBS演藝大獎頒獎人，美麗的造型並與主持人跳三振舞立刻引起關注，有台灣網友表示，李珠珢擔任SBS演藝大賞最多人觀看短片頒獎人，這應該是韓啦(啦隊)登上一級電視節目的創舉了，還是由20歲的啦啦隊新人所創，來台前先襲捲韓國一番。

李珠珢於今天上午也在IG分享她在化妝間的打扮，引來台灣網友留言，「你是最棒的！歡迎你來台灣」、「漂亮唷！祝妳新年快樂！」、「這麽早起！」

李珠珢在過年前被富邦悍將高價挖角後，身價及地位立馬上漲，網友表示，啦啦隊原本在韓國演藝圈算是比較底層，因此她能登上SBS演藝大獎還擔任頒獎人，不僅是韓國啦啦隊創舉，且還是只有20歲新人所創，也大大提高啦啦隊的地位，她簡直就像啦啦隊界的大谷翔平。

由 @isabellathatgirll 發佈
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