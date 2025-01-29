聽新聞
0:00 / 0:00
中職／恭喜！桃猿捕手宋嘉翔與一粒雙胞胎姊宣布結婚
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔去年4月公開戀情，對象是台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒的雙胞胎姊姊，引發關注，如今兩人在IG宣布結婚消息，獲得廣大球迷恭喜。
一粒姊在IG分享多張照片，並用英文寫道「我說好。」圖中可見，宋嘉翔和一粒姊現身戶政事務所甜蜜合照，還秀出身分證配偶欄，公開結婚消息。宋嘉翔戴著灰色棒球帽搭配白襯衫，一粒姊拿著花束，兩人都露出幸福洋溢的眼神笑容，還做出許多親密互動，展現甜蜜氛圍。
第2則貼文最後一張圖有一粒和台鋼雄鷹隊內野手黃劼希入鏡，似乎是去當證婚人，一粒也發IG限時動態表示，「真的變姐夫了，恭喜。」
現年20歲的宋嘉翔是桃猿隊2022年選秀第一指名的好手，上季在一軍出賽37場，累積1轟、23支安打，打擊率0.219，是桃猿主力捕手接班人選。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言