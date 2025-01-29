中職／恭喜！桃猿捕手宋嘉翔與一粒雙胞胎姊宣布結婚

樂天桃猿隊捕手宋嘉翔去年4月公開戀情，對象是台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒的雙胞胎姊姊，引發關注，如今兩人在IG宣布結婚消息，獲得廣大球迷恭喜。

一粒姊在IG分享多張照片，並用英文寫道「我說好。」圖中可見，宋嘉翔和一粒姊現身戶政事務所甜蜜合照，還秀出身分證配偶欄，公開結婚消息。宋嘉翔戴著灰色棒球帽搭配白襯衫，一粒姊拿著花束，兩人都露出幸福洋溢的眼神笑容，還做出許多親密互動，展現甜蜜氛圍。

第2則貼文最後一張圖有一粒和台鋼雄鷹隊內野手黃劼希入鏡，似乎是去當證婚人，一粒也發IG限時動態表示，「真的變姐夫了，恭喜。」

現年20歲的宋嘉翔是桃猿隊2022年選秀第一指名的好手，上季在一軍出賽37場，累積1轟、23支安打，打擊率0.219，是桃猿主力捕手接班人選。