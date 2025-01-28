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日職／橫濱DeNA拚連霸！迎回前塞揚強投包爾 年薪近2億

聯合新聞網／ 綜合外電報導
前大聯盟塞揚強投包爾再次披上橫濱96號球衣。 美聯社
前大聯盟塞揚強投包爾再次披上橫濱96號球衣。 美聯社

橫濱DeNA正式宣布簽回前大聯盟塞揚強投包爾（Trevor Bauer），34歲的他在時隔兩年後，再次披上橫濱球衣，背號仍為96號。據《日刊體育》報導，包含薪資與激勵獎金在內，包爾的單年合約總價高達9億日圓（約新台幣1.97億）。

包爾的回歸消息是在球隊2025年新春聚會上揭曉，現場超過千名球迷透過大螢幕觀看包爾的影片，他的現身令現場氣氛沸騰。包爾在影片中表示：「我迫不及待想再次在橫濱球場見到日本最棒的球迷。我目前的身體狀態絕佳，作為投手來說，我正處於生涯最佳狀態。」

包爾曾效力道奇。 美聯社
包爾曾效力道奇。 美聯社

包爾特別提到，他的職業生涯目標之一是同時奪下MLB的塞揚獎與日本職棒的澤村賞。「能夠拿下這兩項獎項將是我棒球生涯中最大的榮耀。今年我將努力實現這個目標。」截至目前，職棒歷史上尚未有球員能同時贏得這兩大投手榮譽。

包爾去年轉戰墨西哥聯盟，榮獲該聯盟的年度最佳投手獎。 美聯社
包爾去年轉戰墨西哥聯盟，榮獲該聯盟的年度最佳投手獎。 美聯社

2023年，包爾效力於橫濱DeNA期間，出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率2.76，主投130.2局送出130次三振。去年他轉戰墨西哥聯盟，在14場比賽中取得10勝0敗，防禦率2.48，並榮獲該聯盟的年度最佳投手獎。然而，因過去的家暴風波，包爾至今未能重返大聯盟。

橫濱DeNA對包爾寄予厚望。2024年，球隊的投手群表現不穩，防禦率3.07僅排名聯盟第五，且球季後期輪值人手短缺。包爾的回歸被視為解決此問題的關鍵，他將成為橫濱投手陣容的強力支柱，增添衛冕本錢。

塞揚強投包爾在2023年加入橫濱時引發巨大關注。 美聯社
塞揚強投包爾在2023年加入橫濱時引發巨大關注。 美聯社

橫濱DeNA上季演出「下剋上」驚奇戲碼，以央聯第3名身分一路逆流而上，甚至在6場大戰中扳倒全年戰績獨走的福岡軟銀鷹，不可思議勇奪隊史第3冠。

橫濱DeNA總教練三浦大輔在聚會中表示，球隊新賽季的目標是奪下聯盟冠軍，包爾的加入將成為實現這一目標的重要助力。包爾也在影片中承諾，將以最佳狀態迎接新的挑戰，努力幫助球隊達成目標。

影片 教練 日本 聚會 薪資

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