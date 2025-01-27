中職／台大首位職棒球員引退 藍翊誠勉勵後輩勇敢追夢

味全龍隊在2022年選秀會第7指名的左投藍翊誠，於1月26日晚間在個人社群平台宣布引退，結束他的職業棒球生涯。作為建國中學及台灣大學校史首位進入職棒的球員，藍翊誠回顧這段旅程表示，自己停下不代表無法繼續前進，同時勉勵後輩勇敢追夢。

藍翊誠以學術與運動雙優的背景，得到味全龍指名並獲得簽約金80萬元。當時，味全龍總教練葉君璋曾盛讚他的身材、投球動作與球速，認為他具備成為職棒選手的潛力。

然而，職棒的挑戰與高強度競爭並不輕鬆。在2023年的二軍比賽中，他僅出賽3場，總計投2局，被敲3支安打，投出7次保送，防禦率高達36.00。

不幸的是，2023年季末練球期間，藍翊誠因右膝前十字韌帶斷裂，必須接受手術，導致整季無法出賽。儘管如此，味全龍仍對他的復出抱持期待，曾邀請他參加春訓測試。然而，他最終選擇結束職業生涯。

藍翊誠在聲明中感謝味全龍球團，特別提到復健教練羅嘉仁對他的支持與尊重。他分享了一段深刻的經歷：「在復健過程中，羅教練給了我一些傳球建議。我提出了自己的不同想法，他竟然尊重並支持我的做法，這讓我非常感動。」

此外，他提及去年前往美國Driveline接受訓練的經驗。根據科學數據報告，他的投球機制已達平均水準，但突破的可能性有限，促使他考量時間、年齡與機會成本，最終選擇退役。

藍翊誠表示：「停下腳步並不代表無法繼續前進，而是希望用自己的故事，啟發更多人追逐夢想，找到屬於自己的道路。」他感性地提到，希望自己的經歷能為更多後輩提供勇氣與方向。

他也透露，未來將投入另一項感興趣的職涯，並期待能與大家分享新的旅程。