日職／古林睿煬自律態度獲讚賞 投球動作評價「柔中帶勁」
「金孫」古林睿煬正式加盟日本火腿鬥士隊後，被賦予台灣火球男的稱號，今天首次造訪位於千葉縣鐮谷市的二軍訓練基地。他在球隊二軍監督稻葉篤紀的視察下，展現了專業且勤奮的態度，自律精神也讓教練團與球隊相關人士十分讚賞。
清晨8點半，當訓練場地仍空無一人時，古林睿煬已經搶先開始熱身，並在約40公尺的距離進行傳接球練習。火腿投手教練加藤武治於9點到場觀察，對古林的自律性和勤奮留下深刻印象。他感嘆道：「原本以為他9點才開始練習，結果他早已投入訓練了。」此舉讓教練團感受到這位新加入球員的認真態度。
在完成傳接球後，古林睿煬毫不停歇，立即轉戰鄰近球場的選手宿舍進行重量訓練，隨後又前往室內練習場進行衝刺跑步和右肩強化訓練。
據球團相關人士透露，古林的投球動作被評價為「柔中帶勁」，展現出穩定且充滿力量的投球姿態。此外，他也與隊友們親切互動，讓人感受到融入球隊的積極態度。
去年，古林睿煬在中華職棒表現亮眼，榮獲年度防禦率王及MVP，並透過海外自由球員制度加盟日本火腿。他與球隊簽下「3+1」年的合約，成為繼王柏融後第2位透過此制度旅外的中職球員。火腿球團對古林寄予厚望，視他為即戰力，並計劃在春訓隨一軍出發，爭取進入開季先發輪值。
火腿隊將在3月1日和2日舉行隊史首次的海外交流賽，前往台灣對戰古林的老東家統一獅隊。屆時，古林將會擔綱先發。
火腿隊預計在2月的沖繩春訓前為古林睿煬召開記者會，這將是他加盟日本火腿後的首次公開發言。
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