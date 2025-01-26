經典賽／12強不敵中華隊！南韓新主帥誓言找回榮耀 將親自訪台情蒐

KBO近日宣布，前LG雙子隊總教練柳志炫正式接任南韓國家棒球隊總教練一職，帶領球隊備戰2026年WBC世界棒球經典賽。柳志炫在接受訪問時坦言，這份職責充滿挑戰，但他對於重振南韓棒球信心滿滿，並誓言以優異的成績回報球迷期待。

「我感受到的不僅是責任，還有使命感。近年南韓棒球在WBC等多項國際賽中未能取得理想成績，現在是時候回報球迷的支持了。我一定會努力爭取好成績，讓大家重新看到南韓棒球的實力。」柳志炫說。

南韓棒球隊自2009年在經典賽奪得亞軍後，接連三屆在首輪止步，去年更在世界棒球12強賽中於小組賽不敵台灣，無緣晉級。對此，柳志炫直言，國家隊必須進一步強化戰力，回應國內球迷的期待。

柳志炫也對前任教練柳仲逸的貢獻表示感謝，「柳仲逸教練挖掘並培養了許多具有國際競爭力的年輕球員，為球隊奠定了良好的基礎。我將努力在此基礎上，帶領球隊取得佳績。」

前LG雙子隊總教練柳志炫正式接任南韓國家棒球隊總教練一職。圖截自官網

他特別提到南韓在去年亞運完成4連霸，年輕球員展現了極大的潛力。他表示將善用這些資源，並加強國內外球員的分析與情蒐，為未來的國際賽做好萬全準備。

為了備戰2026年的經典賽，柳志炫透露，他計劃於2月赴台觀察中華隊參加經典賽資格賽的表現。「資格賽是重要的參考，我們需要仔細分析競爭對手的實力，提前制定相應的策略，」柳志炫表示。南韓隊在12強賽的失利讓他深刻感受到研究對手的重要性。

柳志炫曾在2021年至2022年擔任LG雙子隊總教練，也多次以教練團成員身份參與亞運及經典賽，累積了豐富的國際賽經驗。KBO官方表示：「柳志炫擁有扎實的職業隊執教經驗，並且熟悉國內外棒球的最新趨勢，是接任國家隊教練的最佳人選。」

面對南韓棒球隊未來的挑戰，柳志炫強調，首要任務是挑選合適的球員，並運用數據分析制定比賽策略。「我們會深入發掘全國具潛力的球員，並積極吸收海外及混血球員加入，確保球隊能在國際舞台上展現最強實力。」

他也承諾，將致力於幫助球隊在奧運、經典賽等國際賽事中取得更好的成績，實現南韓棒球的再次崛起。「我知道許多球迷期盼南韓棒球重新在國際賽場大放異彩，我一定會以最好的表現回報大家的支持。」