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中職／李珠珢熱潮掀非官方募資、商品亂象 悍將球團發公告
富邦悍將隊在這個冬天的補強上演「逆轉勝」，簽下目前最具話題的南韓啦啦隊女孩李珠珢，加入Fubon Angels，球季還沒開打已有熱情粉絲自組後援會，專屬高階會員的門票權益也有極高詢問度。
富邦育樂今天發出公告提醒球迷，球團尚未成立任何官方後援會，切勿隨意參與非官方的募資、商品販售及會員權益交易。
富邦悍將球團公告如下：
富邦育樂自公布簽下李珠珢台灣全經紀合約後，收到相當多支持珠珢的朋友關心後續安排，富邦球團非常感謝各位球迷朋友支持，目前球團尚未設立任何官方後援會組織，提醒球迷朋友切勿隨意參與非官方組織之募資、商品販售、會員權益交易等金錢行為，以免自身權益受損
後續李珠珢在台灣地區相關演藝活動將由球團進行安排，相關活動將以Fubon Angels及球隊官方社群公佈為主，歡迎所有喜愛李珠珢的粉絲朋友持續關注，謝謝。
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