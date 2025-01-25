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中職／簽名球收藏遭火災燒毀 雄鷹球團協助簽回加碼送交流賽門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊協助家中遭遇火災的高雄民眾簽回珍藏的簽名球，今天由吉祥物TAKAO代表送上。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊協助家中遭遇火災的高雄民眾簽回珍藏的簽名球，今天由吉祥物TAKAO代表送上。圖／台鋼雄鷹隊提供

近日新聞報導高雄市前金區一場火災，讓一位葉先生家園燒毀，也讓耗費18年心血珍藏的簽名球付之一炬，台鋼雄鷹隊注意到了，本著深耕高雄在地，也希望善盡社會責任，雄鷹球團主動聯繫葉先生，不僅表達關懷，也協助簽回簽名球。

葉先生簽名球收藏包括台鋼雄鷹隊洪一中總教練、12強賽國手陳柏清等人，對於熱愛棒球的葉先生來說意義非凡，失去這些珍貴收藏的他一度情緒低落，甚至須就醫才得以調適心情。

雄鷹球團得知訊息後，希望在這場悲劇中，讓葉先生感受到溫暖與希望，協助簽回簽名球，今天由吉祥物TAKAO作為代表，將嶄新簽名球送到葉先生手中，並致贈葉先生一家人2月底台日親善交流賽的門票，代表球團對球迷支持與感謝。

TAKAO更送上手寫卡片，上面寫著：「感謝你長期以來對台鋼雄鷹的支持，今天起換我們挺你，哲宇和家人加油～期待能在球場上再次見到你，一起繼續支持棒球的夢想！！」葉先生深受感動，他說：「這些簽名球不只是物品，更是我與棒球、與球員之間的連結與回憶。非常感謝台鋼雄鷹球團一看到我發在社群上的訊息就馬上和我聯繫，謝謝溫暖的TAKAO，讓我可以重新感受到這份連結和感動。」

這次事件雖然令人遺憾與惋惜，雄鷹球團希望透過小小心意，讓葉先生感受全隊上下「家人般」關懷與溫暖，也期待用行動傳遞愛與希望，讓葉先生重拾動力，作為重新振作以及繼續支持棒球動力，衷心期盼葉先生能早日恢復正常生活。

台鋼雄鷹 棒球 陳柏清

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