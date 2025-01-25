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經典賽／2月23日台尼戰也賣光光 想看中華隊只剩1天有門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽資格賽下月大巨蛋開打，預料再掀熱潮。圖為去年十二強賽中華隊對上韓國隊，球迷帶巨幅國旗進場加油。本報資料照片 曾原信
世界棒球經典賽資格賽下月大巨蛋開打，預料再掀熱潮。圖為去年十二強賽中華隊對上韓國隊，球迷帶巨幅國旗進場加油。本報資料照片 曾原信

中華隊下個月在台北大巨蛋迎戰世界棒球經典賽資格賽，繼2月22日之後，中華隊與尼加拉瓜隊交手的23日票房也宣告門票完售，僅剩21日還有門票。

中華隊的賽程依序在21日面對西班牙、22日過招南非、23日對決尼加拉瓜隊，分組第一球隊直接晉級正賽，賽程休兵一天後，25日由排名第二與第三的球隊再打一場，其中21到23日門票都是一張票可看當天兩場比賽。

中華隊在六日的比賽已經全數賣完。圖截自拓元售票網站
中華隊在六日的比賽已經全數賣完。圖截自拓元售票網站

門票從24日中午12點全面開賣，當天下午2點半已宣告22日完售，今天連23日門票已一搶而空，僅剩零星票券釋出。

經典賽過去共舉辦過3屆資格賽，最佳票房紀錄為2017年墨西哥隊作東迎戰尼加拉瓜隊，湧入1萬6521人觀戰；大巨蛋在此次資格賽售票座席全開，已有兩天宣告完售，也將把資格賽史上最佳票房紀錄大幅刷新。

中華隊第一天與西班牙的比賽還剩下不少票。圖截自拓元售票網站
中華隊第一天與西班牙的比賽還剩下不少票。圖截自拓元售票網站

中華隊 棒球 經典賽

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