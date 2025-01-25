中職／雄鷹率先談妥全隊薪資 6選手減薪全亮牌

台鋼雄鷹隊成為今年第一支公布全隊談薪結果的球隊，3位年度最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100%，陳柏清、江承諺兩名先發左投則簽下複數年合約，江承諺2027年月薪將達到50萬。

曾子祐新人球季115場出賽都擔任先發游擊手，456打數敲出123安打、打擊率0.270，穩定表現獲選年度最佳新人，2025年月薪從10萬元調漲為25萬元；王博玄累積375打數敲出106安打、打擊率0.283，2025年月薪從9萬元調漲為20萬元。

陳柏清不僅在中職例行賽貢獻破百局投球，入選世界12強棒球賽中華隊成為冠軍成員，奪冠效應帶動人氣暴漲，認真態度更獲球團肯定，與他簽下兩年複數約，今年、明年月薪分別為21、25萬元。

江承諺也簽下複數年合約，2024年20場登板都是先發，總計115.1局投球、防禦率3.43，先發場數、投球局數都是陣中最多，雙方簽下3年合約，2025年起月薪逐年為40萬元、45萬元、50萬元。

牛棚主力也獲加薪肯定。黃群去年52場登板，防禦率3.18，收穫14中繼成功、3救援成功，2025年月薪從10萬元調漲為18萬元；伍祐城35場登板（3先發）、防禦率2.79，2025年月薪從9萬元調漲為14萬元；陳暐皓37場後援登板、防禦率3.67，2025年月薪從9萬元調漲為13萬5千元。此外，陳宇宏月薪也從9萬元調漲為12萬元。

陳文杰、杜家明、張肇元皆透過擴編選秀加盟雄鷹，去年都成為球隊主力，陳文杰107場出賽創生涯新高，收穫生涯第2座外野金手套，2025年月薪從24萬5千元調漲為35萬元；杜家明101場出賽、打擊率0.264，2025年月薪從10萬3千元調漲為17萬元；張肇元作為主戰捕手，103場出賽、打擊率0.258、39分打點，2025年月薪從9萬元調漲為17萬元；吳明鴻2025年月薪也從12萬元調漲為15萬元。

雄鷹也成近年罕見公布減薪選手的球隊，包括藍寅倫從29萬砍為24萬、郭永維從22萬減為18萬、王躍霖從21萬降至18萬、施子謙從17.5萬減為16.5萬、郭阜林從14.5萬減為13.5萬、許峻暘從15萬減為12萬。