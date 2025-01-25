經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」
中華隊將在2月21日展開世界棒球經典賽資格賽，啦啦隊女孩「CT AMAZE」24人名單也在日前記者會上一併揭曉，超強陣容吸引日本媒體關注，Full-Count就形容這是「最強陣容」，又以林襄、峮峮、一粒被特別點名。
「CT AMAZE」從12強賽的12人擴編為24人，屆時將在台北大巨蛋為中華隊助陣，相挺爭取2026年經典賽正賽門票，成為場邊的美麗嬌點。
Full-Count報導標題為「全新組成的女孩團隊是『最強陣容』，將再次擊敗日本…」，文中提到嚴選兩大王牌分別是林襄、峮峮，另外也有來自其他隊伍的人氣女孩，像是台鋼雄鷹隊「Wing Stars」的一粒。
報導中也描述，中華隊的啦啦隊女孩在世界12強棒球賽也很受歡迎，中華隊打進複賽後，也有幾位女孩飛往東京巨蛋觀戰，球場因為她們的現身而帶來話題。
中華隊將在資格賽與南非、西班牙、尼加拉瓜上演4搶2爭奪正賽門票，而日本被分在2026年正賽C組，將在東京主場迎戰南韓、澳洲、捷克及一支資格賽晉級球隊。
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