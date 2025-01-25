中職／10年逾1.4億大約 江坤宇破紀錄

中信兄弟隊去年稱霸台灣大賽，抱回隊史第十座總冠軍，全隊「薪」情由當家游擊手江坤宇率先放榜，簽下十年一點四億元合約，總值打破中華職棒紀錄，空降史上第大合約。

江坤宇二○一八年選秀以高中應屆之姿投入職棒，表現有目共睹，已在游擊位置完成金手套五連霸、最佳十人四連霸。兄弟回應他長期穩定且持續成熟的身手，端出十年合約，今年月薪為六十六萬元，合約第五年起提升至一二○萬元，前七年走完後可選擇逃脫，但球團也可透過加薪到一五○萬元讓他的選擇權失效，加上一千萬元激勵獎金，最高可領到一億四七八八萬元。

兄弟領隊劉志威表示，江坤宇一直都超乎想像，雖然先天條件不是那麼優秀，但如此年輕就能在場上展現對比賽的解讀能力、心理素質、苦練成果，也已是國家隊主戰游擊手，球隊希望透過這紙合約凸顯江坤宇的價值。為何年限會是十年，劉志威回應，單純是認為十年代表「一個世代」。

在這個休賽季之前，中職史上最大合約由富邦悍將隊張育成三點五年總值九二五○萬元保持，先被味全龍隊以十年一點三億元網羅陳子豪打破，昨天再由江坤宇的合約刷新。

江坤宇目前一軍年資五年，距離取得自由球員資格還有一段時間，選在此時提前綁人，劉志威說自由市場狀況一直在改變，這是根據整體變化，考量對球員、對球團最好的結果。若江坤宇有海外職棒的機會，也可以再與球隊討論。

除了江坤宇外，兄弟其餘選手談薪進度也已到尾聲，劉志威表示，兄弟去年是冠軍球隊，表現優異的選手大多獲得一定程度的加薪，與選手溝通順暢，預計可在二月十日前後敲定全部薪水。