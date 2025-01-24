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經典賽／南韓新教頭能救戰績？韓媒先細數近年慘輸台日案例

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓新任國家隊教頭將由曾任LG雙子隊總教練的柳志炫出任，任期從今年2月開始 曾原信
南韓新任國家隊教頭將由曾任LG雙子隊總教練的柳志炫出任，任期從今年2月開始 曾原信

南韓隊在世界12強棒球賽止步預賽後，展開教練團重組，今天確認新任國家隊教頭將由曾任LG雙子隊總教練的柳志炫出任，任期從今年2月開始，直到2026年世界棒球經典賽，他也計畫在下個月來台看經典賽資格賽。

柳志炫為1994年選秀雙子的第一指名，11年選手生涯累積1134支安打、64轟、379分打點，34歲那年引退，先在雙子擔任跑壘兼守備教練，也曾到美國職棒水手隊培訓，返回雙子後曾於2021到22年擔任總教練，近兩年則是擔任轉播球評。

柳志炫在第一屆、第三屆經典賽都是教練團成員，去年12強則為首席教練，今天在投票表決時獲得最多票數支持，成為新科國家隊總教練。

柳志炫表示，接下這個位置，已經感覺到責任感、使命感，將會走訪全國找尋合適的選手，也會著重在情蒐資料，而南韓隊在許多國際賽事的表現不好，包括經典賽，現在是時候拿出成績回報球迷了。他也提到，前任南韓隊教頭柳仲逸在最近幾次國際賽事挖掘不少年輕好手，盼能在這樣的根基上，盡力帶來好結果。

南韓媒體細數國家隊近年在一級賽事的慘烈表現，經典賽最近三屆2013、2017、2023年都在首輪就遭到淘汰，東京奧運在6隊裡排名第4、沒撈到獎牌，去年12強賽也止步預賽，目送日本、中華隊晉級，韓聯社報導直言：「南韓棒球已經不只一次又一次輸給日本，還落於被認為低一個層級的台灣之後。」

備戰2026年賽事，柳志炫計畫下個月將到台灣觀戰經典賽資格賽。南韓在2026年分在日本東京進行的C組，同組對手還有日本、捷克、澳洲，而中華隊若能晉級會內賽，預料晉級該組機率較高。

中華隊 棒球 經典賽

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