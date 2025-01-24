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中職／讚江坤宇一直超乎想像 領隊：10年合約不是針對陳子豪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊以10年1.4億元合約與江坤宇達成共識，改寫中職史上最大合約紀錄。圖／中信兄弟隊提供(資料照)
中信兄弟隊以10年1.4億元合約與江坤宇達成共識，改寫中職史上最大合約紀錄。圖／中信兄弟隊提供(資料照)

中信兄弟隊以10年1.4億元合約與江坤宇達成共識，改寫中職史上最大合約紀錄，領隊劉志威有希望透過這紙合約傳達的想法，他說儘管江坤宇的先天條件並不出色，但透過比賽解讀、心理素質、後天苦練，成為一名一直超乎想像的選手，這紙合約是兌現他對球隊的價值。

對於為何與江坤宇簽下10年合約，劉志威提到，10年單純是一個世代，很純粹以此決定合約長度，而非9年或11年之類的數字。

劉志威表示，江坤宇一直都是兄弟重要的選手，他有想要一直留在兄弟的想法，「我們也想讓他可以專心在球隊努力，這沒什麼不好。」

他也提到，兄弟的建隊核心一直都是中線守備，「阿坤在這一點一直都超乎我們想像，我們希望在這個基礎上，去凸顯阿坤在這麼年輕的年紀，就展現出他對比賽的理解能力，球場觀念、心理素質、苦練成果，他現在也是中華隊游擊手，我們希望展現他在球場上的價值。」

陳子豪10年1.3億元之後，中職再出現一紙10年合約，劉志威認為10年合約成為趨勢已是現在進行式，未來再出現第三紙也不會令人意外。

媒體進一步問到，以10年合約簽下江坤宇，是否與在自由市場未能留下陳子豪有關，劉志威回應：「自由市場的情況、演進發展一直在變化，今年有好幾位FA，也不只陳子豪，我們是看整體市場變化，看怎樣對球員、對球團是最好結果，所以我覺得並不是什麼針對子豪，今年自由球員好幾位呈現出來的內容、球隊因應方式，這對市場是好事。」

中職 江坤宇 陳子豪

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