中職／江坤宇合約前7年走完可逃脫 兄弟提1數字可讓選擇權失效

中信兄弟隊今天公布以10年1.4億合約綁定江坤宇，「十年游擊」不是空話，在存摺上兌現，領隊劉志威也詳細解答江坤宇在合約前7年走完後的選擇權，兄弟球團可透過提出月薪150萬，讓他的選擇權失效。

江坤宇以高中應屆之姿投入職棒，表現有目共睹，已在游擊位置完成金手套5連霸、最佳十人4連霸。兄弟回應他長期穩定且持續成熟的身手，端出10年合約，今年月薪將從去年的54萬調整為66萬，合約第5年起提升至120萬，最後3年則有球員選擇權，並有機會拿下150萬的保障月薪。

江坤宇雖在合約前7年走完後有球員選擇權，但兄弟也有方式可以讓選擇權自動失效。劉志威解答他的選擇權詳細內容，他表示，若球團這邊提出月薪150萬，球員選擇權就不能執行。

劉志威解釋設置選擇權的原因，「主要原因是10年很長，雙方可以在這份合約留點空間和彈性，如果雙方都接受，還是希望大家可以繼續在中信兄弟合作，所以用這樣的合約模式來呈現。」