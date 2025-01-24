中職／月薪百萬已非旅外專屬 江坤宇、陳子豪純本土衝破億

中信兄弟隊游擊手江坤宇不用透過行使自由球員，一樣身價三級跳，與兄弟簽下10年1.4億合約，空降中華職棒史上最大總值合約，原本由旅外球員霸榜的合約總值紀錄，在這個冬天先後被陳子豪、江坤宇擠落。

江坤宇的10年合約若未執行最後3年的球員選擇權，10年年限都是保障合約，加上1000萬激勵獎金，最高總值達1億4788萬，去年月薪54萬的他，今年月薪為66萬，第5年起達到120萬，最後3年有機會達150萬。

在這個休賽季之前，中職史上排名前三大合約都由旅外球星保持，分別是張育成3.5年9250萬元、江少慶4.5年6120萬、王維中5年3個月208萬美元（簽約當時換算台幣6100萬；現值換算6800萬）。

這項榜單在這個冬天大洗牌，先是行使FA的陳子豪，與味全龍隊簽下10年1.3億合約，如今江坤宇再以10年1.4億刷新。陳子豪在2013年、江坤宇在2018年皆以高中應屆身分投入選秀，在中職拿到頂級合約，不靠旅外資歷也能站上百萬月薪。

中職過去不具旅外資歷達到月薪百萬的選手，只有林智勝一人，陳子豪、江坤宇跟進行列，統一獅隊陳傑憲與樂天桃猿隊林立則預期也會成月薪百萬球星。