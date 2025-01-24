中職／10年游擊！江坤宇與兄弟簽10年超過1.4億破紀錄大約

中信兄弟球團今日(1/24)正式公告，與江坤宇達成10年總價值超過1.4億合約協議，創下中職史上最年輕拿下平均月薪超過百萬紀錄，也成為聯盟首位簽下10年保障合約之球員。

江坤宇今年月薪從去年的54萬提升為66萬，成為史上最年輕「60萬俱樂部」成員，在合約中的第5年起，月薪也將提升至120萬，合約末三年則併入球員選擇權，並有機會拿下150萬的保障月薪，再次以「破紀錄」的保障合約續留中信兄弟。

江坤宇在2018年中職選秀會加盟中信兄弟，2020年的第一個完整一軍賽季就卡住先發游擊，連續4年都達到百場出賽，去年球季出賽94場，打擊率2成78，敲出90支安打、50分打點。

24歲江坤宇的早熟表現，讓他的薪資三級跳，從2020年月薪10萬元，到2021年月薪22萬元、2022年月薪32萬元，並在2023年取得月薪44萬元，成為中職最快達到40萬月薪的高中球員，去年球季更已經上升到月薪54萬元。

江坤宇在去年世界12強棒球錦標賽幫助中華隊拿下冠軍，在球季結束後，中信兄弟球團也端出10年的保障合約，來肯定江坤宇為球隊的奉獻，也是球隊接下來為連霸做努力的重要基石。

中信兄弟與江坤宇達成10年總價值1億4788萬元的合約共識，其包含1000萬的激勵獎金，肯定江坤宇為球隊的貢獻，以及展現出未來10年江坤宇對中信兄弟團隊的重要性。

中信兄弟領隊劉志威表示，「江坤宇自2020年起穩定於一軍出賽，在攻守兩端都展現非凡且穩定的數據，對於比賽的解讀能力也是眾多年輕好手中，最突出且特別的。經合約細節討論後，明確接收到江坤宇未來續披黃袍的決心，最終達成10年保障合約共識，期待江坤宇能夠繼續用精彩的表現，獲得大家的肯定。」