日職／辰己涼介二刀流目標25勝0敗 改用樂天電信談約一樣慢

樂天金鷲隊今天完成最後一名選手新球季談薪，外野手辰己涼介在球團辦公室現身談到新球季目標，不忘他的練投約定，在本季目標寫下「25勝0敗」，並稱已經密集練投一個月。

辰己涼介去年世界12強棒球賽冠軍賽前狂言「輸台灣就改練投手」，造成話題，並因此與江國豪建立特別的友誼，江國豪送去手套，贊助他改練投手，並相約未來交流投球技術。

辰己涼介今天因談薪現身球團辦公室，也被問到練投一事，他一臉正經表示，「我完全沒有練打，只有練投，已經密集訓練一個月。」他強調：「我不是在開玩笑，想跟三木監督（三木肇）說，我想成為一位二刀流選手，先發是我的目標，但我想後援應該會比較適合。」他更向球迷表示，「因為不確定何時會登板，所以希望球迷可以來看每一場比賽。」

他也透露，在自主訓練時，就曾與監督聯絡，「我告訴他，我從一個台灣人那裡收到手套，一直都在認真準備，我有做出承諾，所以一定會實踐我的諾言。」

辰己涼介的談薪花絮不僅如此，去年他也是最後一位完成談薪的選手，當時在記者會上他拿出自己的掀蓋式手機說，「因為我的手機很舊，沒有iMessage功能。」至於今年為何又談到這麼晚？這次無關手機，他說：「我改用樂天電信（Rakuten Mobile）了，只是單純談薪花了比較長時間。」