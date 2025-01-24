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中職／ 李珠珢也來台！韓媒分析啦啦隊出走原因：年薪百萬不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒《KBS》分析李珠珢盟Fubon Angels原因，並點出台韓啦啦隊待遇「差很大」。 。圖／富邦悍將隊提供
韓媒《KBS》分析李珠珢盟Fubon Angels原因，並點出台韓啦啦隊待遇「差很大」。 。圖／富邦悍將隊提供

「AI女神」李珠珢加盟中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels震驚台韓棒球迷，韓媒《KBS》近日也分析失去這位「生力軍」主要原因，並點出兩國啦啦隊待遇差別。

《KBS》提到，韓國啦啦隊待遇較差，並且必須透過經紀公司簽約才能進行應援，而在台灣則沒有這項規定，啦啦隊員能夠直接與球團簽約。

此外，來台的韓國啦啦隊員通常都享有更高薪資待遇以及進軍不同領域的機會，年薪百萬不是夢。以近年造成轟動的李多慧為例，她除了加盟中職也經營YouTube頻道分享日常，更進軍演藝圈，去年收入來到93萬台幣，相比在韓國啦啦隊期間月薪僅100萬韓元（約台幣2.4萬）高上許多，而李珠珢是第一位以全經紀約方式加盟Fubon Angels，也意味著她極有機會拓展賽道，跨足演藝圈、代言等。

目前活躍的韓籍啦啦隊包含李多慧、安芝儇、李雅英、邊荷律都已有廣大粉絲，也接了許多活動與綜藝節目。

韓媒《KBS》分析李珠珢盟Fubon Angels原因，並點出台韓啦啦隊待遇「差很大」。 圖／富邦悍將隊提供
韓媒《KBS》分析李珠珢盟Fubon Angels原因，並點出台韓啦啦隊待遇「差很大」。 圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels 中職 富邦悍將 李多慧 李珠珢

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