日職／偷吃AV女優被妻子嗆「要藏好」東克樹發文：深刻反省

日職橫濱DeNA隊王牌左投東克樹，昨天被日本媒體《週刊文春》爆料與AV女優末廣純發生婚外情，他今天在個人社群帳號發道歉聲明。

東克樹被爆料休賽季於名古屋自主訓練時，私下與末廣純約會。東克樹受訪時透露，妻子得知消息後罵他，「要偷吃就要徹底藏好」、「你只能在這球季拼命努力，展現好結果和成績。」

東克樹今天也在IG上發一張全白照片並表示，「關於近期週刊雜誌的報導，由於我輕率的行為，讓粉絲、球團人士及一直支持我的家人感到失望，我在此深表歉意。」

「我立刻向妻子道歉，並接受她的斥責，我們進行許多溝通，妻子表示願意再次支持我這種人，我對她心懷無限感激。這件事讓我深刻反省，我將重新出發，盡全力投入棒球和家庭，努力重建彼此的信任」東克樹寫道。